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反擊川普批評能源政策！德外交部大酸：我們不吃貓狗

中央社／ 柏林11日綜合外電報導
圖為川普6日在北卡警察兄弟會發表談話。路透 路透
圖為川普6日在北卡警察兄弟會發表談話。路透 路透

美國共和黨總統候選人川普昨天在辯論上批評德國的能源網路，德國外交部今天在社群媒體X發文反擊，還順帶嘲笑他胡扯移民吃了美國民眾飼養的貓狗的說法。

共和黨候選人川普（Donald Trump）昨天與他的民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）在賓州費城進行備受關注的電視辯論會，他在辯論尾聲攻擊賀錦麗拒絕以水力壓裂法開採頁岩油與使用化石燃料。

川普說：「德國試著這麼做，但一年內他們又走回頭路，興建一般的能源發電廠。」

法新社報導，德國外交部今天在社群媒體X發文回應稱：「無論喜不喜歡：德國的能源系統全面運作，有超過50%是再生能源。」

德國外交部在英文帳號的貼文提醒川普，「我們正在關閉而非建造煤炭與核電廠」，還說德國致力於「最晚於2038年前（將燃煤）排除在電網外」。

德國政府先前因暫時重新啟用燃煤發電廠並增加液化天然氣進口量，藉此因應俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後所削減的能源供應，然而此舉卻招致抗議氣候變遷的環保人士批評。

自那之後，柏林當局已設法減少化石燃料的用量。今年上半年，再生能源占德國總發電量61%，煤炭僅占23%。

德國政府發言人今天在記者會上說，「我們有注意到（川普的言論），感到有些驚訝」，又說「我不知道這位總統候選人這麼說是什麼意思」。

另外，針對辯論期間，川普毫無根據地聲稱俄亥俄州春田市（Springfield）的海地移民把居民飼養的寵物偷來當食物吃，對此，德國外交部今天也趁機狠酸一番，在X發文澄清：「還有：我們也不吃貓狗。」

川普的競選搭檔范斯（J.D. Vance）與共和黨國會議員、官員和網紅們都一再提到這個謠言，來醜化移民。

春田市警方已出面闢謠，發表聲明說：「目前並未接獲可靠通報，也沒有民眾確切聲稱有寵物遭移民社區內人士傷害或虐待。」

川普 美國大選 賀錦麗

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