AIT前主席薄瑞光：川普較不熱衷結盟 不利美對台政策

前美國在台協會主席薄瑞光今天在一場線上論壇說，美國與亞洲盟友結盟是其處理台灣議題的關鍵要點之一，共和黨總統候選人川普對此較不熱衷，若這一政策重點弱化，對美國的台灣政策是不利的。

美國智庫「亞洲社會政策研究所」（Asia SocietyPolicy Institute）舉辦線上論壇，正式啟動近期上線的「台灣政策資料庫」（Taiwan Policy Database，暫譯），邀請薄瑞光（Raymond Burghardt）等美中台專家與談。

民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（KamalaHarris）、川普（Donald Trump）昨天首度辯論。智庫資深研究員莫里斯（Lyle Morris）說，兩人對外交政策、亞洲政策的看法截然不同，邀請來賓分析美國大選對台灣的影響。

曾任美國在台協會（AIT）主席10年（2006-2016）、現為智庫「太平洋世紀研究所」（Pacific Century Institute）所長的薄瑞光指出，很難預測。如果就莫里斯提到美國與亞洲盟友結盟的面向而論，他認為，這是美國處理台灣議題的關鍵要點。

薄瑞光指出，美國總統拜登（Joe Biden）在增進美國與日本、韓國、菲律賓等國關係方面取得重大進展，川普對這樣的結盟關係較為不熱衷。若未來這一政策重點有所弱化、或比較不受到重視，對美國的台灣政策將是不利的發展。

川普6月接受彭博商業周刊（BloombergBusinessweek）專訪時提到，台灣偷走美國的晶片生意，並說台灣應向美國支付防衛費用。

薄瑞光說，川普曾就台灣議題發表看法，在半導體產業上，川普的說法並不正確，川普也從交易的角度談對台灣的援助，這些話在台灣沒有得到太好的反應。但這是否會反映在川普的政策上，薄瑞光也說，他有些懷疑。

參與論壇的「亞洲社會政策研究所」執行主任但若雲（Rorry Daniels）與薄瑞光的看法相近。她說，川普已經很清楚地表達他的立場，他不認為美國應該無休止地提供武器、或支援其他國家對抗入侵者。

在昨天的美國總統大選辯論上，就俄烏戰爭議題，主持人提到，拜登政府支持協助烏克蘭對抗俄羅斯，捍衛烏克蘭的主權與民主，2度問川普，他是否希望看到烏克蘭勝利、這是否符合美國利益。川普沒有在俄烏戰爭選邊，僅說希望結束戰爭。但若雲指出，從川普對俄烏戰爭的看法，或許可以了解他對台海有事的立場。

但若雲表示，賀錦麗還沒清楚提出外交政策或對亞洲、印太地區的主張，如果延續拜登路線，將會非常重視美國與印太盟友的關係，認為這類關係將增強美國的實力，在這樣的複雜環境中，台灣扮演關鍵的角色。

但若雲也以美軍印太司令部司令帕帕羅（SamuelPaparo）與中國人民解放軍南部戰區司令吳亞男，在10日舉行的視訊通話為例指出，賀錦麗將會和拜登政府ㄧ樣，力求透過「對話」處理印太地區複雜的安全議題。

中國2022年在美國時任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，切斷與美國的軍事聯繫。這次對話是自此之後，雙方首度恢復這類溝通。

擔任華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）全球中國中心（Global China Hub）非常駐研究員的宋文迪指出，台灣近年已能自信地認為，美國不論哪一黨執政，其台灣政策都有一致性。台灣審慎樂觀看待美國大選的結果。

「亞洲社會政策研究所」的「台灣政策資料庫」自7月31日上線。莫里斯指出，這是獨一無二的互動式資料庫網站，提供美中台三方的觀點。

該資料庫收集從第二次世界大戰至今，美國、中國、台灣關於兩岸關係的文件檔案，使用者可從網站找到各種中文、英文原始資料，包括重要的歷史事件、雙邊協議、交流、政策文件、美國對台軍售、領袖談話等。