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泰勒絲抱貓力挺賀錦麗 批川普用AI照片誤導大眾

中央社／ 洛杉磯11日專電
前總統川普和副總統賀錦麗進行美國總統大選辯論。新華社
前總統川普和副總統賀錦麗進行美國總統大選辯論。新華社

流行樂天后泰勒絲在社群媒體支持賀錦麗，獲910萬個按讚。她貼抱貓照片力挺賀錦麗，抨擊川普轉貼AI生成照片，散播錯誤消息。

美國11月總統大選，昨天電視辯論會，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）對上共和黨候選人川普（Donald Trump），兩人首次交鋒。

辯論會後，歌手泰勒絲在社群媒體Instagram帳號上，公開支持賀錦麗。34歲的泰勒絲在Instagram上面獲得全球2.83億人追蹤。這則貼文在10多個小時內，有超過900萬人按讚表示支持。

泰勒絲貼文宣告，自己這一票投給賀錦麗。照片中泰勒絲抱著愛貓班傑明（Benjamin Button），署名「沒有小孩的養貓女士」（Childless Cat Lady），意在嘲諷川普副手范斯（JD Vance）曾以此標籤批評民主黨政治人物。

泰勒絲總共養了3隻貓，粉絲對她的愛貓如數家珍。這隻登上挺賀錦麗貼文照片的班傑明，名字源於費茲傑羅小說、電影「班傑明的奇幻旅程」，曾出現在泰勒絲2019年歌曲「ME!」音樂錄影帶（MV）當中。

班傑明原本只是參與MV演出，在一段幕後花絮當中，泰勒絲詢問工作人員能否收養這隻小貓，當她得到肯定的答案時，她張大嘴巴難掩驚喜。

按讚的名人包括了影視明星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、女籃明星克拉克（CaitlinClark）、流行樂小天后席琳娜（Selena Gomez）等。

泰勒絲立場支持民主黨，2020年總統大選時，她公開支持拜登並曾強烈批評川普。這次挾著2.8億Instagram粉絲，公開支持賀錦麗，美國媒體指出，跟川普在一個月前貼出的AI生成照片有關。

川普8月18日在自家社群媒體Truth Social上轉貼幾張疑似AI生成的照片，這些照片稱泰勒絲和她的粉絲Swifties轉向支持川普，其中一張照片用泰勒絲的臉，「泰勒絲要你投給川普」。川普轉貼這些照片，寫說「我接受」。

泰勒絲10日支持賀錦麗的貼文，正面回擊川普，她說「我最近得知川普的網站上有一張AI偽造『我』支持川普的照片，這讓我對AI的恐懼油然而生，對散播錯誤訊息的危險性感到擔憂」。

泰勒絲在挺賀的貼文當中，呼籲選民透過辯論會和研究議題去瞭解候選人。她說自己從AI偽造照片事件中得到結論，「真相是對抗錯誤訊息最簡單的方法」。

川普 美國大選 賀錦麗

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