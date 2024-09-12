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泰勒絲表態挺賀錦麗 川普酸：我才不是她粉絲

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
美國前總統川普。 路透社
美國前總統川普。 路透社

在美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）表態支持民主黨總統候選人賀錦麗後，前總統川普今天回應說，他不是泰勒絲的粉絲．她將在市場方面為此付出代價。

泰勒絲在昨天美國總統大選辯論後於社群媒體Instagram發文，正式宣布支持賀錦麗競選總統，並呼籲選民可以自己做研究和做選擇。

美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，川普今天早上call in美國福斯新聞頻道（Fox News）脫口秀節目「福斯與朋友們」（Fox & Friends）對此發表看法。

川普表示：「我不是泰勒絲的粉絲。這只是時間早晚問題。你不可能支持拜登。但她（泰勒絲）是一個非常自由派的人。她似乎總是支持民主黨人，而她可能會在市場方面為此付出代價。」

川普 美國大選 賀錦麗

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