美總統大選辯論後 川普旗下媒體股價與加密貨幣齊挫
美國總統大選辯論後，流行音樂天后泰勒絲表態支持民主黨總統候選人賀錦麗，前總統川普旗下社群媒體公司今天盤中股價大跌，加密貨幣價格也下挫，賀錦麗的賭盤勝率上升。
美聯社報導，川普社群平台Truth Social的母公司「川普媒體與科技集團」（Trump Media & TechnologyGroup）今天盤中股價大跌15%。
「川普媒體與科技集團」股價通常隨著各界對他勝選的預期改變而起起落落，而川普才剛結束與賀錦麗的辯論。
與此期間，根據路透社，全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）價格下跌2%，而以太幣（Ether）則下挫2.6%。
川普將自己定位成支持比特幣的候選人，他若重返白宮，可能標誌著加密貨幣產業的勝利，該產業指責當前美國政府監管過度。
在今天美國總統候選人辯論後，流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在社群媒體Instagram發文，表態她將投給賀錦麗，而泰勒絲在Instagram有2.8億粉絲。
根據線上博弈網站PredictIt，賀錦麗賭盤勝率已從辯論前的53%上升至56%，而川普則從52%下降至48%。
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