聽新聞
0:00 / 0:00
馬準威：川普提台多負面 恐反映政策上
美總統大選辯論登場，台灣半導體意外成為焦點之一，經濟部長郭智輝回應，台美經貿關係非常好，不論誰當選，美國對台灣的貿易與經濟政策不會有改變。
美國總統大選辯論昨登場，賀錦麗痛批川普在擔任總統時把晶片賣給中國，川普回應那不是美國的晶片，中國是跟台灣買晶片。淡大國際事務與戰略研究所助理教授馬準威表示，川普在本次大選多次提到台灣，都是屬於負面的評論，這可能代表川普內心的真實想法，未來如果是川普當選，恐反映在他的政策上。
台大政治系副教授唐欣偉則認為，執政的民主黨為降低北京疑慮，因此不在辯論主動提及台灣，暫時與北京降溫。他並認為，民主黨在今年競選黨綱中放入一法（台灣關係法）、三公報、六項保證，是為了降低北京疑慮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言