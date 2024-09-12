馬準威：川普提台多負面 恐反映政策上

美總統大選辯論登場，台灣半導體意外成為焦點之一，經濟部長郭智輝回應，台美經貿關係非常好，不論誰當選，美國對台灣的貿易與經濟政策不會有改變。

美國總統大選辯論昨登場，賀錦麗痛批川普在擔任總統時把晶片賣給中國，川普回應那不是美國的晶片，中國是跟台灣買晶片。淡大國際事務與戰略研究所助理教授馬準威表示，川普在本次大選多次提到台灣，都是屬於負面的評論，這可能代表川普內心的真實想法，未來如果是川普當選，恐反映在他的政策上。

台大政治系副教授唐欣偉則認為，執政的民主黨為降低北京疑慮，因此不在辯論主動提及台灣，暫時與北京降溫。他並認為，民主黨在今年競選黨綱中放入一法（台灣關係法）、三公報、六項保證，是為了降低北京疑慮。