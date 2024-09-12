賀錦麗批美晶片輸陸 川普稱陸向台灣買

美國共和黨總統候選人川普和民主黨總統候選人賀錦麗在總統大選辯論中，在美國對中政策激烈交鋒，川普強調將對大陸課徵更高關稅，賀錦麗則批川普當政時出賣美國，所推政策「到頭來把美國晶片賣給了中國」，促進大陸軍事現代化；川普則稱大陸買的晶片來自台灣，因為美國幾乎沒在生產晶片了；這也是整場辯論中，唯一提到台灣的部分。

川普批評民主黨政府毀掉美國經濟，為他近期要增加貿易關稅的承諾辯護，包括對來自所有國家的所有進口產品加徵百分之十到百分之廿的關稅，以及對所有大陸進口商品加徵高達百分之六十至百分之一百關稅。

他還指出，現任拜登和賀錦麗政府維持了大多數川普時期對大陸的關稅措施，「他們從來沒有取消關稅，因為金額很可觀。他們也不能取消，因為這可能會摧毀他們已計畫好要做的一切」。

賀錦麗則說，「川普政府導致貿易逆差，還是美國史上差額最大的貿易逆差」，而且川普「引發貿易戰」。

賀錦麗說，川普打算「做他以前做過的事」，給「億萬富翁和企業減稅」，她批評川普的高關稅政策轉嫁到消費者，讓美國人想買日用品得付出「川普銷售稅」。賀錦麗稱川普政府對大陸太軟弱。她指責川普對大陸國家主席習近平唯唯諾諾，「看看他的推特：『謝謝你，習主席！』而我們知道，新冠疫情起源缺乏資訊和不透明，習近平應負責」。