美大選辯論火花四射 賀錦麗強攻 川普動怒

美國民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普於美國時間十日出席辯論會，兩人針對經濟、移民、墮胎等議題熱戰九十分鐘，攻防激烈程度超出預期。賀錦麗指川普當選絕對是獨裁者，川普批賀錦麗是史上最糟副總統。

辯論由美國廣播公司（ＡＢＣ）主辦，辯論主題從內政到外交，還出現了人身攻擊。這場辯論是川普與賀錦麗第一次同台，賀錦麗出場時主動走向川普握手。

經濟議題交手 川普一上場就提台灣

辯論開始兩人先就經濟議題交鋒，賀錦麗重申「機會經濟」，川普則抨擊美國總統拜登和賀錦麗政府造成高通膨，賀反擊這是川普任內留下的後果。川普也將箭頭指向中國大陸，宣稱將對大陸商品加徵關稅。賀錦麗批川普在疫情期間感謝大陸國家主席習近平，還把晶片賣給中方協助解放軍現代化；川普則回應大陸的晶片是向台灣買的。

川普說，現在通膨是美國史上最嚴重，中產階級與所有民眾都受苦，還有大量無證移民湧入美國，「賀錦麗與拜登讓這些人進來，我們必須讓他們走人」。

兩人接著對墮胎、移民等議題激烈爭辯。川普說，五十二年來美國民眾對墮胎向來意見分歧，墮胎應交由各州自行決定，與聯邦政府脫勾。他表示並沒有支持全國墮胎禁令。

賀錦麗指出，川普將三名保守派大法官送進最高法院後，保障墮胎權的判例被推翻，導致全美廿州出現「川普墮胎禁令」，醫護為婦女墮胎將構成犯罪，遭性侵婦女也無法墮胎。她說，「川普無權叫女人如何管理身體」，某些婦女連托嬰費用都負擔不起，如今卻要到別州才能墮胎，墮胎禁令導致婦女受折磨。

移民吃狗吃貓？主持人澄清查無此事

川普將多項議題都導向南部邊境的非法移民，他聲稱俄亥俄州春田出現無證移民吃狗、吃貓，「進到我們國家的就是這些人」。此說被辯論會主持人穆爾當場更正，春田地方政府官員已澄清查無此事。

川普說，民主黨開放犯罪分子進入美國，「他們這麼做，大概是為了得到選票」。他說，全世界犯罪率都在降低，只有美國不降反升。

川普數度生氣 民調認賀錦麗表現佳

川普在辯論中似乎數度動怒，他指被控的幾宗官司是拜登政府將司法武器化，而賀錦麗則直指川普本身就是個罪犯，還不斷說謊。

賀錦麗在辯論會上矢言要當全民總統，並稱川普沒有為美國民眾準備計畫。川普回應表示，自己畢業於華頓商學院，經濟政策獲得學者稱讚；主持人問川普的計畫是什麼？川普則回答他現在還不是總統，他稱賀錦麗並沒有自己的政策，而是抄襲拜登的政策。

辯論結束後，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）進行即時民調顯示，百分之六十三受訪選民認為賀錦麗贏得辯論，僅百分之卅七的人認為川普勝出。今年六月拜登與川普辯論時語焉不詳表現糟糕，對選情造成影響，導致拜登退選。