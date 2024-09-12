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事實查核 賀川2人都出現不實言論
美國副總統賀錦麗及前總統川普在十日辯論攻防時，各自提及數項不實或誤導性論點。主辦的美國廣播公司（ＡＢＣ）、紐約時報等媒體對兩人發言進行事實查核，抓出許多與事實有出入或欠缺證據的說法，主題涵蓋移民、經濟、墮胎等。
移民問題上，川普指稱，有數百萬人正從監獄、精神病院等地湧入美國，但移民專家已說，他們無法證實川普的說法。
賀錦麗攻擊川普經濟成績時，稱他為美國留下經濟大蕭條以來最嚴重失業問題。但美國失業率雖在二○二○年達到大蕭條以來高峰，川普卸任當月的失業率是百分之六點四，距離高峰數字尚遠。
川普則批評美國通貨膨脹達到史上最糟，先前曾達百分之廿一，鮮有先例。但根據標準計量基準，一九七○年代末至一九八○年代初的通膨比現在更高。美國消費者物價指數前年曾一度高達百分之九點一，並未超越過往高峰。
川普並稱，賀錦麗副手、明尼蘇達州州長華茲說，懷胎第九個月仍可墮胎、甚至可在出生後終止其生命。但將出生後的嬰兒殺害在五十州都犯法，而明州雖屬於容許在懷孕任何階段墮胎的少數幾州，但最近的二○二二年州政府資料指出，該年一點二萬多件墮胎中，懷胎廿五周至卅周執行的僅有兩件，沒有任一件在懷胎卅周後執行。
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