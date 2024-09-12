聽新聞
0:00 / 0:00

事實查核 賀川2人都出現不實言論

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

美國副總統賀錦麗及前總統川普在十日辯論攻防時，各自提及數項不實或誤導性論點。主辦的美國廣播公司（ＡＢＣ）、紐約時報等媒體對兩人發言進行事實查核，抓出許多與事實有出入或欠缺證據的說法，主題涵蓋移民、經濟、墮胎等。

移民問題上，川普指稱，有數百萬人正從監獄、精神病院等地湧入美國，但移民專家已說，他們無法證實川普的說法。

賀錦麗攻擊川普經濟成績時，稱他為美國留下經濟大蕭條以來最嚴重失業問題。但美國失業率雖在二○二○年達到大蕭條以來高峰，川普卸任當月的失業率是百分之六點四，距離高峰數字尚遠。

川普則批評美國通貨膨脹達到史上最糟，先前曾達百分之廿一，鮮有先例。但根據標準計量基準，一九七○年代末至一九八○年代初的通膨比現在更高。美國消費者物價指數前年曾一度高達百分之九點一，並未超越過往高峰。

川普並稱，賀錦麗副手、明尼蘇達州州長華茲說，懷胎第九個月仍可墮胎、甚至可在出生後終止其生命。但將出生後的嬰兒殺害在五十州都犯法，而明州雖屬於容許在懷孕任何階段墮胎的少數幾州，但最近的二○二二年州政府資料指出，該年一點二萬多件墮胎中，懷胎廿五周至卅周執行的僅有兩件，沒有任一件在懷胎卅周後執行。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

川普稱贏了辯論 但「不傾向」再戰賀錦麗

川普宣稱總統辯論會「被操弄」 自認贏賀錦麗很多

自評「最佳表現」…川普辯論後罕見親臨採訪室 專家分析背後用意

美總統大選辯論／賀錦麗與川普交鋒 6關鍵時刻看兩人直球對決

相關新聞

美大選辯論火花四射 賀錦麗強攻 川普動怒

美國民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普於美國時間十日出席辯論會，兩人針對經濟、移民、墮胎等議題熱戰九十分鐘，攻...

美大選辯論／泰勒絲自稱「貓小姐」表態挺賀錦麗 馬斯克給她這句評語

公開支持川普再選總統的億萬富豪馬斯克表示，美國副總統賀錦麗在總統大選辯論的表現「超出多數人預期」，但也附和川普說法，批評...

沉穩到煩亂…川普全場陷守勢 BBC：賀錦麗表現較佳

美國民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨對手川普十日於費城舉行首次辯論，在九十分鐘的交鋒中，賀錦麗祭出的攻勢不僅讓川普坐立難安...

馬準威：川普提台多負面 恐反映政策上

美總統大選辯論登場，台灣半導體意外成為焦點之一，經濟部長郭智輝回應，台美經貿關係非常好，不論誰當選，美國對台灣的貿易與經...

川普與賀錦麗辯論交鋒 俄外交部發言人：2人竟在討論如何懲罰世界

美國民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨對手川普10日首度正面交鋒，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova...

美國總統怎麼選？5大QA一次看懂選舉人團制度 致勝關鍵全靠「神秘數字」

2024年美國大選高潮迭起，經歷民主黨換將風波、共和黨總統候選人川普遇刺等事件，最終拜登宣布退選，改由賀錦麗披掛上陣，形成賀川對決局面。雙方民調緊緊纏鬥，外界關注究竟誰能奪下白宮大位。不過，在等待美國11月5日全民普選投票結果出爐之際，你知道美國總統是怎麼選出來的嗎？《聯合新聞網》整理選舉人團制度以及5大關鍵問題，帶您全面了解美國的選舉制度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。