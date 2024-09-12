聽新聞
0:00 / 0:00

川普提移民犯罪 被諷「你也定罪」

聯合報／ 編譯張佑生梁采蘩盧思綸／綜合報導
美國總統大選辯論於美東時間10日晚間9時登場，川普指稱移民在俄亥俄州春田市吃寵物。 美聯社
美國總統大選辯論於美東時間10日晚間9時登場，川普指稱移民在俄亥俄州春田市吃寵物。 美聯社

美國共和黨總統候選人川普在辯論中談到俄亥俄州春田市有無證移民偷竊居民貓狗寵物來吃，讓會議室看直播的幕僚直搖頭，賀錦麗則面露得意微笑。幕僚認為，他不宜提起這種無根據的傳聞。

川普也切割他與二○二一年一月六日國會暴亂的關係，表示自己只是去演說，要求支持者以和平、愛國的方式抗爭，後來的發展與他無關。

主持人提問是否承認二○二○年敗選？川普回答，選舉不該讓民眾覺得舞弊，還有不會講英語的非法移民企圖投票。他說，有數據可證明喬州、威州等地票數，「但這些都已不重要了，眼前有重要問題要解決，我們國家正在衰退」。

川普大談無證移民在美國的犯罪問題。賀錦麗則反諷，這些話出自一個被聯邦定罪之人的口中。川普則說司法被武器化，否認有任何不法。

今年七月川普在賓州造勢大會上遇刺，儘管聯邦調查局仍不確定槍手行凶動機，但川普在辯論中表示，賀錦麗和其他民主黨人稱他為「民主的威脅」，引發這起攻擊。

移民與邊境問題是十日晚總統大選電視辯論聚焦議題，川普多次在討論其他議題時，都拉到移民議題上攻擊賀錦麗。

川普稱拜登與賀錦麗政府的移民政策，讓數百萬罪犯進入美國，導致犯罪率上升。主持人則援引數據稱，事實上目前犯罪率下降。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

川普稱贏了辯論 但「不傾向」再戰賀錦麗

川普宣稱總統辯論會「被操弄」 自認贏賀錦麗很多

自評「最佳表現」…川普辯論後罕見親臨採訪室 專家分析背後用意

美總統大選辯論／賀錦麗與川普交鋒 6關鍵時刻看兩人直球對決

相關新聞

美大選辯論火花四射 賀錦麗強攻 川普動怒

美國民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普於美國時間十日出席辯論會，兩人針對經濟、移民、墮胎等議題熱戰九十分鐘，攻...

美大選辯論／泰勒絲自稱「貓小姐」表態挺賀錦麗 馬斯克給她這句評語

公開支持川普再選總統的億萬富豪馬斯克表示，美國副總統賀錦麗在總統大選辯論的表現「超出多數人預期」，但也附和川普說法，批評...

沉穩到煩亂…川普全場陷守勢 BBC：賀錦麗表現較佳

美國民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨對手川普十日於費城舉行首次辯論，在九十分鐘的交鋒中，賀錦麗祭出的攻勢不僅讓川普坐立難安...

馬準威：川普提台多負面 恐反映政策上

美總統大選辯論登場，台灣半導體意外成為焦點之一，經濟部長郭智輝回應，台美經貿關係非常好，不論誰當選，美國對台灣的貿易與經...

川普與賀錦麗辯論交鋒 俄外交部發言人：2人竟在討論如何懲罰世界

美國民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨對手川普10日首度正面交鋒，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova...

美國總統怎麼選？5大QA一次看懂選舉人團制度 致勝關鍵全靠「神秘數字」

2024年美國大選高潮迭起，經歷民主黨換將風波、共和黨總統候選人川普遇刺等事件，最終拜登宣布退選，改由賀錦麗披掛上陣，形成賀川對決局面。雙方民調緊緊纏鬥，外界關注究竟誰能奪下白宮大位。不過，在等待美國11月5日全民普選投票結果出爐之際，你知道美國總統是怎麼選出來的嗎？《聯合新聞網》整理選舉人團制度以及5大關鍵問題，帶您全面了解美國的選舉制度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。