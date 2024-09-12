川普提移民犯罪 被諷「你也定罪」

美國共和黨總統候選人川普在辯論中談到俄亥俄州春田市有無證移民偷竊居民貓狗寵物來吃，讓會議室看直播的幕僚直搖頭，賀錦麗則面露得意微笑。幕僚認為，他不宜提起這種無根據的傳聞。

川普也切割他與二○二一年一月六日國會暴亂的關係，表示自己只是去演說，要求支持者以和平、愛國的方式抗爭，後來的發展與他無關。

主持人提問是否承認二○二○年敗選？川普回答，選舉不該讓民眾覺得舞弊，還有不會講英語的非法移民企圖投票。他說，有數據可證明喬州、威州等地票數，「但這些都已不重要了，眼前有重要問題要解決，我們國家正在衰退」。

川普大談無證移民在美國的犯罪問題。賀錦麗則反諷，這些話出自一個被聯邦定罪之人的口中。川普則說司法被武器化，否認有任何不法。

今年七月川普在賓州造勢大會上遇刺，儘管聯邦調查局仍不確定槍手行凶動機，但川普在辯論中表示，賀錦麗和其他民主黨人稱他為「民主的威脅」，引發這起攻擊。

移民與邊境問題是十日晚總統大選電視辯論聚焦議題，川普多次在討論其他議題時，都拉到移民議題上攻擊賀錦麗。

川普稱拜登與賀錦麗政府的移民政策，讓數百萬罪犯進入美國，導致犯罪率上升。主持人則援引數據稱，事實上目前犯罪率下降。