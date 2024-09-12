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沉穩到煩亂…川普全場陷守勢 BBC：賀錦麗表現較佳

聯合報／ 編譯江昱蓁張佑生／綜合報導
美國2024總統大選民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人川普首場電視辯論落幕。 美聯社
美國2024總統大選民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人川普首場電視辯論落幕。 美聯社

美國民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨對手川普十日於費城舉行首次辯論，在九十分鐘的交鋒中，賀錦麗祭出的攻勢不僅讓川普坐立難安，更讓其語塞而陷入守勢。英國廣播公司（ＢＢＣ）認為，從辯論會剛落幕，賀錦麗陣營就呼籲十一月前再來一場辯論，足可證明賀錦麗表現占上風。

辯論會一開始，川普異常沉穩，說話不疾不徐。檢察長出身的賀錦麗很快就開始攻擊川普被定罪以及涉嫌煽動國會暴動，這招明顯奏效，川普就開始現出原形，顯得心煩意亂、陷入被動，將大部分時間用於防禦。

隔海觀戰的ＢＢＣ指出，賀錦麗的戰術是激怒對手，讓川普忙於辯護無暇進攻，這一招顯然奏效。據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）針對觀看辯論選民的快速民調，六成三民眾認為賀錦麗的表現較佳，而博弈網站Polymarket投注狀況也給出相同結論。

兩人辯論經濟議題時，儘管民調反映許多美國人不滿拜登政府處理通膨與經濟的方式，但賀錦麗將焦點轉移至川普建議對所有進口商品全面徵收百分之廿關稅，這些關稅將轉嫁到商品價格上，讓美國人埋單，形同「川普銷售稅」。

墮胎議題，川普抨擊民主黨墮胎政策過於激進，墮胎也應是各州議題，遭賀錦麗抨擊川普將推動全國墮胎禁令。相較於川普努力捍衛立場，回答卻時而錯亂，賀錦麗則趁機向因實施墮胎禁令，面臨嚴重妊娠併發症卻無法墮胎的家庭感性喊話，「這是對美國女性的侮辱」。

在水力壓裂法採油、阿富汗撤軍問題，賀錦麗一次次的刺拳，讓川普沒有針對對手明顯弱點攻擊，而是忙著解釋本可忽略卻又覺得有必要說明的問題。

ＢＢＣ認為，賀錦麗成功設餌，讓川普一口吞下，才是當晚的重頭戲。

川普 美國大選 賀錦麗

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