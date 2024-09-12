賀錦麗嗆「你會被普亭當午餐吃掉」

美國民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普十日的大選辯論，美國的國際角色是焦點之一。在烏克蘭議題上，川普稱俄烏戰爭已花掉太多錢，結束戰爭才符合美國利益。賀錦麗則說，俄國總統普亭「是個會把你當午餐吃掉的獨裁者」，北約盟友非常感謝川普不再是總統，「否則普亭就會坐在基輔覬覦歐洲其他地區」。

賓州是總統大選關鍵決勝州之一。賀錦麗藉由批評川普討好普亭，向賓州八十萬波蘭裔民眾喊話，聲稱若選一個尊崇強人勝過民主的總統，波蘭會是普亭的下一個目標，川普會讓普亭予取予求。

川普說，拜登不知道如何跟普亭溝通，美國即將面對第三次世界大戰，拜登卻不知人在何處。川普表示，他跟普亭很熟，如果他在任，俄羅斯就不會侵略烏克蘭，其他國家領袖都認為拜登總統無能。

賀錦麗反擊說，川普遭世界領袖嘲笑，軍方將領也覺得川普「丟臉」。賀錦麗說，如果川普是總統，普亭現在可能早已拿下烏克蘭首都基輔，而普亭的目標從來不只是基輔而已，「我們要了解，我們的歐洲盟友、北約盟友都很慶幸你不是總統。川普說烏俄戰爭將在廿四小時內結束，那是因為他會直接放棄」。

值得注意的是，主持人詢問川普「是否希望烏克蘭戰勝俄羅斯」，但川普一再拒絕正面回答這個問題。

川普說，如果自己是總統，俄烏戰爭和以哈戰爭根本不會發生。

以哈戰爭問題上，賀錦麗重申以色列有權自我防衛，尤其來自伊朗及其代理人的攻擊，但強調現在就必須達成協議、終結戰爭，重點還有重建加薩以及巴勒斯坦人的生存權益。「衛報」指出，賀錦麗在回答如何解決加薩停火僵局時閃爍其詞。

川普則稱賀錦麗恨以色列，若賀錦麗當選，以色列兩年內將不存在。