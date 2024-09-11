川普稱贏了辯論 但「不傾向」再戰賀錦麗

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
川普認為自己贏了辯論會，不傾向再次辯論。（美聯社）
川普認為自己贏了辯論會，不傾向再次辯論。（美聯社）

美國共和黨總統候選人川普與民主黨總統候選人賀錦麗10日在費城舉行第一場辯論，儘管包括英國廣播公司（BBC）等媒體普遍認為賀錦麗表現優異，但川普仍宣稱這是他「表現最好的一場辯論」。

在接受福斯新聞頻道（Fox News）節目「福斯與朋友們」的訪問時，川普稱「不太傾向」再與賀錦麗辯論，「因為我們已度過美好的一晚，我們贏了辯論」。

此外，雖然他先前同意出席由福斯新聞主辦、記者拜伊爾與瑪莎麥卡勒姆主持的辯論會，但11日的訪問中卻突然表示希望能由其他人選主持。

川普 美國大選 賀錦麗

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