川普稱贏了辯論 但「不傾向」再戰賀錦麗
美國共和黨總統候選人川普與民主黨總統候選人賀錦麗10日在費城舉行第一場辯論，儘管包括英國廣播公司（BBC）等媒體普遍認為賀錦麗表現優異，但川普仍宣稱這是他「表現最好的一場辯論」。
在接受福斯新聞頻道（Fox News）節目「福斯與朋友們」的訪問時，川普稱「不太傾向」再與賀錦麗辯論，「因為我們已度過美好的一晚，我們贏了辯論」。
此外，雖然他先前同意出席由福斯新聞主辦、記者拜伊爾與瑪莎麥卡勒姆主持的辯論會，但11日的訪問中卻突然表示希望能由其他人選主持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言