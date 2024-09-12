民調、賭盤開獎 辯論會賀錦麗勝出

經濟日報／ 編譯季晶晶劉忠勇／綜合外電

美國民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨候選人川普10日舉行首場電視辯論，兩人針對稅改、關稅、墮胎權及中國大陸等議題激烈交鋒。CNN民調結果、及賭盤和分析師都認為，賀錦麗的表現更勝一籌，流行天后泰勒絲也表態支持賀錦麗。

首場電視辯論會後，賀錦麗聲勢比川普強，導致比特幣11日盤中跌2.6%，川普媒體與科技公司股價早盤大跌12%。

賀錦麗和川普一開始便針對經濟議題猛烈交火，賀錦麗攻擊川普對所有進口商品課徵10%至20%關稅的提議，稱其為「川普銷售稅」，可能讓美國家庭的消費每年增加約4,000美元的成本，會抑制經濟成長並刺激通貨膨脹。

川普反駁，「我沒有銷售稅」，美國人不會因為關稅而面對更高的價格，而且拜登政府也保留他的關稅政策。若不滿意應該要改變。

兩人也提到移民、墮胎權、能源等其他議題。在唇槍舌戰90多分鐘後，CNN民調顯示，有63%的註冊選民認為賀錦麗表現較佳，僅37%認為川普贏。

賭盤變化也釋出強烈訊號，政治事件博弈平台PredictIt資料顯示，賀錦麗的勝率在辯論後的勝率高於川普7個百分點，而非原本的平分秋色。

川普 美國大選 賀錦麗

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