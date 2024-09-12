美總統候選人交鋒 賀、川辯論晶片議題牽扯兩岸

美國民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨候選人川普10日舉行首場電視辯論，針對諸多議題激烈交鋒，在中國大陸議題，賀錦麗指責川普在執政期間「出賣了我們」，所推政策「到頭來把美國晶片賣給中國大陸」，促進中國大陸軍事現代化，川普則說，這些晶片來自台灣。

美國總統大選首場電視辯論於台灣時間11日上午9時登場，賀錦麗猛批對手川普，指責他未能保護美國利益免於中國大陸影響，還在全球新冠疫情期間公開讚揚中國大陸領導人習近平。

美國總統大選辯論要點

賀錦麗說：「在川普的總統任期內，他最終將美國的晶片賣給中國大陸，幫助他們提升並現代化其軍事力量。」「對中政策應確保美國在21世紀的競爭中獲勝。」她聲稱川普執政期間「出賣了我們」。

川普則回應，「首先，他們（中國大陸）是從台灣買進晶片。我們幾乎不再製造晶片了，背後原因就是有像他們這樣的理念和政策」。他進一步說，他之所以用「他們」一詞、而非「她」，是因為賀錦麗沒有自己的政策，接著話鋒一轉開始攻擊拜登政府的移民政策。

川普並強調，拜登政府保留他對中國大陸加徵的關稅，「如果他們不喜歡這些（關稅），就應該取消，立刻調降關稅」，「但他們從未取消關稅，因為錢實在太多了」。他也重申，若他11月當選，將進一步提高對中國大陸的關稅。

川普任內曾設法阻止其他國家採購華為的5G網路設備，並對超過3,000億美元的陸製商品加徵關稅，但他一面對中國大陸發動貿易戰，一面有時卻表示欣賞習近平個人。現任總統拜登基本上保留川普政府的管制措施，並集結美國盟邦以國家安全為由，管制對中國大陸出口先進晶片。