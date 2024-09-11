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自評「最佳表現」…川普辯論後罕見親臨採訪室 專家分析背後用意

中央社／ 費城11日綜合外電報導
前總統川普。 路透社
前總統川普。 路透社

美國共和黨總統候選人、前總統川普昨晚與民主黨對手、副總統賀錦麗辯論完後不到1小時，出人意料走進滿是記者的採訪室，並堅稱自己的辯論表現取得勝利。

「紐約時報」（The New York Times）報導，儘管川普（Donald Trump）競選陣營在總統大選辯論會「採訪室」指派顧問、女性發言人、國會親近盟友甚至他的競選搭檔駐守，川普卻打破傳統親自現身。

對總統候選人而言，這是相當不尋常的舉動。

法新社報導，數十名記者手持攝影機和麥克風，蜂擁向前以盡可能靠近川普。

川普指出：「我認為這是場很棒的辯論。事實上，我想這是我的最佳表現。」他還說國家正在衰退。

在採訪室走來走去的川普後面跟著一批記者，他巧妙回應幾個問題後，終於消失在黑色簾幕之後。

美國密西根大學總統大選辯論專家卡爾（AaronKall）評論：「他最後在媒體中心和採訪室現身，是我們多年來未見。他想要盡快轉移話題。」

川普與賀錦麗（Kamala Harris）辯論結束後，自由派媒體紐時、「華盛頓郵報」（The Washington Post）不約而同使用「賀錦麗讓川普居於守勢」為標題，有線電視新聞網（CNN）指「賀錦麗激怒了川普」。

保守派的福斯新聞（Fox News）則以「川普槓上賀錦麗及主持人」為標題，認為主辦辯論的美國廣播公司（ABC）主播穆爾（David Muir）與戴維斯（LinseyDavis）提問偏袒賀錦麗。

川普 美國大選 賀錦麗 辯論

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