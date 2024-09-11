美大選辯論／賀錦麗、川普往中間靠 選民盼政策更具體

美國總統大選進入最後衝刺，民主黨候選人賀錦麗、共和黨候選人川普10日首度辯論，火花四起。兩人支持度旗鼓相當，辯論可見兩人都往中間靠，以吸引未決定的選民；有選民說，希望政策更具體。

為準備這場辯論，賀錦麗（Kamala Harris）陣營閉關5天，昨天登場表現可看出有備而來。她勾勒政策願景時，明確拋掉對爭議政策的立場。

其中一個例子是，賀錦麗2019年參加民主黨總統初選時，因環保考量，曾明確支持禁止使用水力壓裂技術開採天然氣。這項主張對美國最大天然氣產地之一賓州有重大影響；賓州是這次選舉的關鍵搖擺州，使這項議題持續受關注。

賀錦麗仍未承認她曾支持下禁令。她從2020年與拜登（Joe Biden）搭檔參選後談起，說她當時就說過不會禁止，現在和未來也一樣。能源的來源必須多元，以減少依賴進口石油，她會大量投資於潔淨能源，也會大量增加油氣產出。

川普（Donald Trump）曾批賀錦麗是激進左派。但包括繼續使用水力壓裂技術在內，她已修正對多項議題的立場。

例如，主持人在辯論中問到，她曾支持政府強制回購突擊武器的計畫。賀錦麗說，她和副手華茲（TimWalz）都是槍枝持有者，不會沒收民眾的槍枝。

川普則在健保議題，改變他過去一再反對的立場。

他在總統任內，曾多次試圖廢除前總統歐巴馬（Barack Obama）任內通過的平價醫療法（AffordableCare Act）。川普昨天在辯論時說，他會改善其服務品質，讓民眾更負擔得起。

川普也再度撇清，否認他會全盤接受傳統基金會（Heritage Foundation）與一些保守派智庫研擬的「2025計畫」（Project 2025）政策建議。川普強調他與「2025計畫」沒有一點關係，他還沒有讀、不想讀、也故意不讀它的內容。

距投票日不到兩個月，搖擺州的未決定選民被視為是關鍵中的關鍵，許多美國媒體也著重報導未決定選民對辯論的看法。

華盛頓郵報（Washington Post）訪問6個搖擺州的25位選民，其中23人認為賀錦麗表現較好，2人則認為是川普。辯論前，12人說可能投賀錦麗、10人可能投川普；辯論後，5人決定投賀錦麗、10人可能投賀錦麗、6人可能投川普。

紐約時報（New York Times）報導，專家認為賀錦麗表現好，未決定選民則不太確定。

7旬的退休教師夫婦鮑柏（Bob Reed）與夏隆（Sharon Reed）指出，原以為看完辯論就可以決定11月要投給誰，但結果有點失望，例如川普提徵收關稅、賀錦麗提協助小企業和年輕夫妻的政策，都沒有詳細內容；移民政策及外交政策也沒有聽到具體的回答。

紐時報導，未決定選民多數認為，賀錦麗表現較好，就國家面對的問題提出願景，包括經濟、稅、高房價等，但內容和拜登差不多。他們希望看到「改變」，最重要的是，在政治對立嚴重下，她要怎麼做到，需要更多說明。