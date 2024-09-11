賀錦麗辯論砲火猛烈、川普頻頻採取守勢 川普陣營怒控主持人「三打一」

美國民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨總統候選人川普的首場辯論稍早結束，賀錦麗砲火猛烈，川普頻頻採取守勢，而川普的親信對主辦單位ABC新聞主持人的處理方式感到怒火中燒。

國會山莊網站報導，本次辯論會主持人是ABC記者兼主播繆爾（David Muir）跟戴維斯（Linsey Davis），兩人對川普的錯誤或誤導性說法進行了事實查核。

川普的長子小川普表示，「不可思議，主持人作弊，怎麼只『事實查核』川普，並允許卡瑪拉（賀錦麗）不停說謊。『假新聞』是人民公敵」。

前聯邦眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）則在群媒體平台「X」寫道，「這場辯論是三打一，ABC主持人顯然為賀錦麗助拳」。

川普在辯論前幾周，就拿自己的報導與辯論規則抨擊ABC，10日走下辯論台幾分鐘後，隨即上自家社群媒體Truth Social發文，表達了對主持人的不滿，「我覺得這是我『有史以來』最好的辯論，特別因為這是三對一」，也在接受福斯新聞主持人漢尼提訪問時用上了「三打一」的措辭。

佛州聯邦參議員魯比歐在福斯新聞節目上表示，繆爾跟戴維斯的表現是「新聞業的恥辱」。他指出，「說真的，對川普的問題是，你為什麼要做這件可怕的事情。而對賀錦麗的問題是，你對川普說的可怕的事情有什麼看法」。

3 vs. 1 pic.twitter.com/v2sF3NuXEV — Amir Tsarfati (@beholdisrael) 2024年9月11日

國會山莊網站報導，值得注意的是，六月底CNN主辦拜登總統和川普的辯論，各界普遍認為川普是贏家，一些民主黨員當晚就在抱怨2位CNN主持人。而在10日晚間，許多人認為賀錦麗是贏家，民主黨就改變了批評主持人的立場；ABC沒有立即回應旗下主播面臨抨擊的置評請求。