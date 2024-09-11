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賀錦麗對決川普 首場辯論表現誰勝出？市場行情變動給答案

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
川普（左）與賀錦麗首場總統大選辯論結束後，金融市場11日行情變化顯示，市場認為民主黨候選人賀錦麗表現勝出。路透
川普（左）與賀錦麗首場總統大選辯論結束後，金融市場11日行情變化顯示，市場認為民主黨候選人賀錦麗表現勝出。路透

美國總統大選辯論結束後，金融市場11日行情變化顯示，市場認為民主黨候選人賀錦麗表現勝出，共和黨候選人川普二度入主白宮的可能性隨之降低。

MarketWatch報導，辯論會後各類資產行情變化顯示，交易員認為賀錦麗贏了這場辯論。美股期指小幅下跌，美元對日圓等主要貿易對手國貨幣貶值，川普力挺的比特幣下挫2%。美國10年期公債殖利率最新報價跌3.4個基點至3.61%，殖利率下滑代表債券價格上漲。

SPI資產管理公司管理合夥人英尼斯說：「目前為止，美元普遍走軟，亞洲貨幣表現相對出色，而美股期指露出疲軟跡象。這與民調顯示賀錦麗在首場總統大選辯論較川普占上風的情形一致。」

Pepperstone研究主管韋斯頓也呼應這種解讀。他說：「隨著川普vs.賀錦麗總統辯論塵埃落定，市場顯然認為這場辯論的贏家是賀錦麗。」他提到，流行音樂天后泰勒絲表態力挺賀錦麗，也有助於拉抬這位民主黨候選人的聲勢。

PredictIt賭盤勝率顯示，賀錦麗勝選機率從辯論前的53%躍上56%。

韋斯頓說：「我們也別忘了，如果賀錦麗最後真的勝出，她對市場較不友善的加稅計畫不太可能過關，因為參議院被共和黨拿下的可能性很高，所以要通過爭議性較大的政策會有問題。」

近來隨著賀錦麗成為民主黨總統候選人且選情日益看好，數月前還很紅的「川普交易」如今已洩氣。市場普遍認為，「川普2.0」政府可能調降企業稅，對美股有利；但川普減稅、提高關稅等政策會助燃通膨並推升赤字，對美國公債是利空；儘管川普樂見美元貶值，但他偏愛的政策反倒會讓美元走強。

相形之下，賀錦麗民調挺升的同時，美國公債價格上漲、殖利率下滑，而且美元、美股、比特幣皆下挫，都與上述市場共識吻合。

川普 政見 美國大選 美國經濟 賀錦麗 辯論

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