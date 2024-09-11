美國大選辯論／賀錦麗首場辯論圈粉年輕女性 重燃選舉熱情

美國2024總統大選民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人川普首場電視辯論落幕，不少20多歲年輕女性認為賀錦麗表現優於川普，並稱這場辯論讓她們重新燃起對總統大選的熱情。

法新社報導，在美國首都華盛頓擁擠的「聯邦酒館」（Union Pub）內，美東時間10日晚間10時（台灣時間11日上午9時）登場的總統大選辯論，猶如一場激烈的拳擊賽事。

賀錦麗（Kamala Harris）今晚即將首次發言前，酒吧裡多數民主黨支持者突然靜默下來，在賀錦麗發表完她預先準備好的競選承諾清單後，並未引來熱烈掌聲。

相較之下，川普（Donald Trump）以截然不同的語氣開始發言，他先是炮火猛攻賀錦麗，隨即話鋒一轉，發表經濟與移民政策相關的誇大不實言論，在酒吧內引來一陣輕笑聲。

直到賀錦麗強烈譴責川普在2021年1月6日國會大廈襲擊事件期間的行為時，酒吧內這才第一次爆出轟動的歡呼聲。

美國群眾一直期待看見這類唇槍舌戰，這也是美國總統拜登今年6月在與川普的辯論中無法做到的。

來華盛頓出差的終身共和黨員薩立納斯（RemySalinas）說，他在6月辯論後為81歲的拜登感到「難過」，還說希望「談判高手」川普在與賀錦麗辯論時能「冷靜」一些。

不過，現年78歲的川普顯然選擇了不同的策略，他越講越大聲，並在整場辯論中都顯得相當憤怒。

薩立納斯坦言，川普「犯了幾次失誤」，還在賀錦麗抨擊他時不慎「中計」做出回應，但批評賀錦麗依然「處於防守姿態」。

隨首場辯論結束，一群20多歲的女性都有相同感受，她們認為賀錦麗明顯表現更好。

23歲的聯邦政府員工夏農（Shannon）表示，賀錦麗的辯論表現令她「興奮不已」，相較之前川普和拜登的辯論，這次「我明顯感到好多了」，這場辯論是由「混亂的」川普對上「老練的」賀錦麗。

24歲的非營利組織工作者奧莉薇亞（Olivia）也同意夏農的看法，稱賀錦麗讓她對總統大選注入全新熱情，「你不再為了投票而投票，而是你真心想投」。

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