美國大選辯論交鋒！川普、賀錦麗比賽誰抗陸 勝負變數仍多

「川普把美國賣給大陸，政府應該避免AI與量子電腦被大陸超過！」民主黨總統候選人賀錦麗11日在辯論如此聲稱。「我上任後會對大陸加徵最多120%關稅！」共和黨總統候選人川普這樣反駁。賀錦麗還大力批評川普外交政策一塌糊塗，但川普質疑，總統拜登至今用的還是他在任時制定的關稅政策。辯論完後，根據《CNN》民調顯示，有63%民眾認為賀錦麗表現較好。

比較對陸強硬程度

根據《CNBC》報導，川普與賀錦麗11日於費城進行首場總統大選辯論，雙方一開始在大陸議題上就有激烈交鋒。川普一開始就為自己加徵關稅的政策辯護，表示美國過去75年來對世界貢獻良多，其他國家應該給予更多回饋，因此要開徵關稅，尤其是大陸除了基本的10到20%以外，更要再課徵60到100%。

他也強調，拜登維持了川普時期的關稅，因為政策為美國帶來很多營收，拜登政權不敢輕易取消。川普也指出，他繼續加徵進口關稅不會反應到消費者身上。但賀錦麗則認為，川普政權對於大陸太過軟弱，仍繼續對大陸出售美國晶片，讓大陸軍隊可以加速現代化，目前政府正努力避免大陸購買先進半導體。

泰勒絲支持賀錦麗

《CNBC》還提到，賀錦麗攻擊川普反對墮胎、對移民不友善且無力處理，雙方在一開始就進行密集的攻勢、彼此不時展現對對手的不滿。不過在辯論結束後，知名影星泰勒絲選擇支持賀錦麗，也對她的聲望有不小的加分。賀錦麗陣營也隨即向川普發出第2次辯論挑戰，川普則回應：「這很有趣。」

外界也期待兩人下一次交鋒。《福斯新聞網》則提到，美國眾議員史蒂芬尼克則認為川普表現比較好，他清楚傳達「美國優先」的訊息，還有為美國民眾清楚描述減緩通膨、強化經濟、保衛邊界與和平外交政策的願景。她也批評主辦辯論的ABC電視台主持人立場偏頗，導致川普形同面對3比1的辯論賽，並讓賀錦麗可以一直說謊。

美大選勝負變數仍多

《頭條新聞》有文章分析，賀錦麗的表現比想像中好，而川普辯論完看起來老態龍鍾，雖然在阿富汗戰爭議題川普有優勢，但看來他沒有把握好進行攻擊。不過距離選舉還有55天，加上還會有第2次辯論，美國大選仍有極高不確定性。

《新聞周刊》提到，根據CNN民調，63%美國民眾認為賀錦麗表現較好，僅有37%支持川普。

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