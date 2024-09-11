美大選辯論／賭盤說賀錦麗贏川普 要點一次看

賀錦麗與川普周二在費城進行美國大選辯論上首次正面交鋒，經過90多分鐘激烈的唇槍舌戰，賭盤賠率顯示賀錦麗的表現贏過川普。這場辯論在幾個關鍵州即將開始提前投票的前幾天舉行，兩位候選人都表示希望11月5日之前再戰一次。

辯論結束後，川普宣稱這是他 「史上表現最好的辯論」，批評ABC新聞的主持人對他有偏見。

但賭盤變化釋出強烈訊號：賀錦麗的勝算升高。辯論開始時，兩人在政治事件下注平台PredictIt的勝率相近，結束時賀錦麗超車川普7個百分點。可能因為川普勝選而受提振的比特幣下滑逾1%，而多家開發墮胎藥的亞洲公司股價上揚。

下是幾個關鍵的金融話題：

關稅看法不一

賀錦麗攻擊川普對所有進口商品課徵10%至20%關稅的提議，她將此稱為 「川普銷售稅」。她提到這可能讓美國家庭的消費每年增加約4,000美元的成本。

川普反駁說，「我沒有銷售稅」，美國人不會因為關稅而面對更高的價格，付錢的是中國大陸和 「多年來一直在剝削我們的國家」。

水力壓裂開採油氣

被問到在禁止以水力壓裂法開採石油的立場上有所反覆時，賀錦麗說，2020年就不再支持水力壓裂禁令，拜登政府期間國內石油生產大幅增長。

川普說，不能信任賀錦麗，她若勝選，「賓州的水力壓裂將在她上任的第一天就完了」。他還說，選後第二天，「他們就會轉頭摧毀我們的國家，石油將死。化石燃料將亡」。

兩人都談減稅

川普說，「每個人都知道我要做什麼，大幅減稅，像我之前做的一樣，創造一個偉大的經濟」。他在任時的標誌性立法是2017年減稅方案，該案增加企業利潤，有助美股創新高。川普提出企業稅率降至15%，但最近修改為僅對 「在美製造產品 」的企業減稅。

賀錦麗則大談她的計畫：有未滿1歲子女的家庭可享兒童稅務抵免6,000美元，並打算增加聯邦政府對小企業創業支出的稅務優惠，從5,000美元增至50,000美元。

其他議題

儘管辯論規定是兩人之一發言時，另一位的麥克風必須靜音，但川普和賀錦麗都曾提高嗓門搶著發言。

川普拒絕表明他是否會否決全國性的墮胎禁令，賀錦麗則反駁了川普對於保障女性墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v Wade）會導致第三孕期墮胎不受限的說法。

川普攻擊賀錦麗處理無證移民不力，並認為戰爭爆發是拜登和她領導無方所致。賀錦麗則揶揄川普過去在種族問題的紀錄、參與2021年1月6日國會大廈騷亂事件，以及親近專制領袖。

賀錦麗表現佳

隨著辯論進行，川普明顯只能退居守勢。美國有線電視新聞網（CNN）民調數據顯示，有63%的註冊選民認為賀錦麗表現較佳，僅37%認為川普贏。根據FactSet，辯論開始前，比特幣交易價格在57,600美元以上，辯論結束後，跌到56,800美元。