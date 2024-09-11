快訊

「不會放棄飛行！」盼盡速養傷 幻象飛官墜機後心情曝光

台新金、新光金今開臨時董事會 台新出價至少拉到0.72以上

俄亥俄的海地移民吃寵物？川普辯論脫口而出的毛孩謠言

美大選辯論未見勝負 搖擺州選民動向仍不明

中央社／ 紐約11日專電
美國副總統賀錦麗（右）與前總統川普（左）10日進行首場總統辯論會。美聯社
美國副總統賀錦麗（右）與前總統川普（左）10日進行首場總統辯論會。美聯社

美國總統選舉投票剩下45天，前總統川普與現任副總統賀錦麗首度交鋒，辯論後未見明顯勝負，雙方陣營各自解讀兩人表現，預料難對7個搖擺州未決選民動向有顯著影響。

川普（Donald Trump）與賀錦麗（Kamala Harris）辯論結束後，自由派媒體紐約時報（New YorkTimes）、華盛頓郵報（Washington Post）不約而同使用「賀錦麗讓川普居於守勢」為標題，有線電視新聞網（CNN）指「賀錦麗激怒了川普」。

保守派的福斯新聞（Fox News）以「川普槓上賀錦麗及主持人」為標題，認為主辦辯論的美國廣播公司（ABC）主播穆爾（David Muir）與戴維斯（Linsey Davis）提問偏袒賀錦麗。

川普走出辯論場地費城國家憲法中心（National Constitution Center）不改作風，自稱是表現最好的一次。雙方在多項議題上激烈攻防，川普不斷重複移民、經濟、通膨與外交等有利議題，賀錦麗直攻墮胎權、國會山莊暴動等川普弱點，雙方皆迴避問題重心，也避免回應是否支持烏克蘭勝利與拜登政府政策的「是非題」。

這場辯論是賀錦麗繼民主黨全國代表大會與CNN專訪後，再度獨挑大樑試圖走出總統拜登（Joe Biden）陰影的試煉，也是川賀兩人首次會面。她不斷向川普喊話「你是和我選」、「是翻頁的時候了」。

紐時統計，川普總發言時間為43分3秒，賀錦麗為37分41秒，期間川普數度情緒激動，急於迴避提問並展開攻擊。賀錦麗充分準備，金句不斷，但必須為拜登政府執政成績辯護。

爭取搖擺州投票意向未決選民是兩陣營現階段唯一目標，7個搖擺州選舉人票中，賓州19張、北卡羅萊納州、喬治亞州各16張與密西根州15張的動向，預料將決定誰是下屆美國總統。

近期民調多顯示，賀錦麗在民主黨全代會後領先態勢逐漸縮小，雙方在搖擺州都未見顯著領先，全國性民調差距也在誤差範圍內，選舉結果有可能再現美國總統選舉人團制的爭議。

川普 美國大選 賀錦麗 辯論

延伸閱讀

美大選辯論／曾質疑賀錦麗非裔身分 川普：不在乎她想當什麼人

賀川10月再辯一次？賀錦麗團隊叫陣 川普：我得考慮

美大選辯論／賀錦麗批前政府把晶片賣中國 川普稱晶片來自台灣

美大選辯論／賀錦麗說專注於未來 川普批她政見空泛無意義

相關新聞

美總統大選辯論／賀錦麗普獲好評、川普評價55波 各界反應一次看

美國2024總統大選民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨候選人川普（Donald Trump）今晚交...

美國總統怎麼選？5大QA一次看懂選舉人團制度 致勝關鍵全靠「神秘數字」

2024年美國大選高潮迭起，經歷民主黨換將風波、共和黨總統候選人川普遇刺等事件，最終拜登宣布退選，改由賀錦麗披掛上陣，形成賀川對決局面。雙方民調緊緊纏鬥，外界關注究竟誰能奪下白宮大位。不過，在等待美國11月5日全民普選投票結果出爐之際，你知道美國總統是怎麼選出來的嗎？《聯合新聞網》整理選舉人團制度以及5大關鍵問題，帶您全面了解美國的選舉制度。

美大選辯論／賭盤說賀錦麗贏川普 要點一次看

賀錦麗與川普周二在費城進行美國大選辯論上首次正面交鋒，經過90多分鐘激烈的唇槍舌戰，賭盤賠率顯示賀錦麗的表現贏過川普。這...

美國大選辯論交鋒！川普、賀錦麗比賽誰抗陸 勝負變數仍多

「川普把美國賣給大陸，政府應該避免AI與量子電腦被大陸超過！」民主黨總統候選人賀錦麗11日在辯論如此聲稱。「我上任後會對大陸加徵最多120%關稅！」共和黨總統候選人川普這樣反駁。賀錦麗還大力批評川普外交政策一塌糊塗，但川普質疑，總統拜登至今用的還是他在任時制定的關稅政策。辯論完後，根據《CNN》民調顯示，有63%民眾認為賀錦麗表現較好。

解析美國總統辯論：賀錦麗如何「金蟬脫殼」

如果把這場選舉辯論看作川普和賀錦麗的互相攻防，以為辯論成敗取決於誰能把對方「罵倒」，那就大錯特錯了。辯論會後一定有許多分析會強調，川普又有怎樣的驚人之語（比如聲稱非法移民吃掉人們家中的貓狗，或是再度宣稱民主黨支持產後墮胎），或是關注賀錦麗是否有成功「起訴」川普，但這些內容其實都不是重點。

「俄亥俄的海地移民吃寵物」？川普在總統辯論脫口而出的毛孩謠言

「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿...」美國總統辯論的第二戰由川普對決賀錦麗，川普在辯論過程中出現了令觀眾感到詫異的內容——談到移民的問題時，川普說：「他們正在吃狗、他們正在吃貓、他們正在吃當地居民的寵物！」 ​川普說的是9月初在社群媒體上大量傳播的「俄亥俄州海地移民吃寵物」謠言，先前已被當地官員闢謠，而在辯論場上川普的說法，也隨即遭到主持人的事實更正。儘管這個謠言比起國政事務，似乎顯得不太重要，但歐美各家媒體都在辯論當天提出查核報導、檢視「吃貓狗」說法的背景，仍是一個當前造謠訊息混亂、需要耗費大量資源澄清的新聞案例。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。