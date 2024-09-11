美大選辯論未見勝負 搖擺州選民動向仍不明

美國總統選舉投票剩下45天，前總統川普與現任副總統賀錦麗首度交鋒，辯論後未見明顯勝負，雙方陣營各自解讀兩人表現，預料難對7個搖擺州未決選民動向有顯著影響。

川普（Donald Trump）與賀錦麗（Kamala Harris）辯論結束後，自由派媒體紐約時報（New YorkTimes）、華盛頓郵報（Washington Post）不約而同使用「賀錦麗讓川普居於守勢」為標題，有線電視新聞網（CNN）指「賀錦麗激怒了川普」。

保守派的福斯新聞（Fox News）以「川普槓上賀錦麗及主持人」為標題，認為主辦辯論的美國廣播公司（ABC）主播穆爾（David Muir）與戴維斯（Linsey Davis）提問偏袒賀錦麗。

川普走出辯論場地費城國家憲法中心（National Constitution Center）不改作風，自稱是表現最好的一次。雙方在多項議題上激烈攻防，川普不斷重複移民、經濟、通膨與外交等有利議題，賀錦麗直攻墮胎權、國會山莊暴動等川普弱點，雙方皆迴避問題重心，也避免回應是否支持烏克蘭勝利與拜登政府政策的「是非題」。

這場辯論是賀錦麗繼民主黨全國代表大會與CNN專訪後，再度獨挑大樑試圖走出總統拜登（Joe Biden）陰影的試煉，也是川賀兩人首次會面。她不斷向川普喊話「你是和我選」、「是翻頁的時候了」。

紐時統計，川普總發言時間為43分3秒，賀錦麗為37分41秒，期間川普數度情緒激動，急於迴避提問並展開攻擊。賀錦麗充分準備，金句不斷，但必須為拜登政府執政成績辯護。

爭取搖擺州投票意向未決選民是兩陣營現階段唯一目標，7個搖擺州選舉人票中，賓州19張、北卡羅萊納州、喬治亞州各16張與密西根州15張的動向，預料將決定誰是下屆美國總統。

近期民調多顯示，賀錦麗在民主黨全代會後領先態勢逐漸縮小，雙方在搖擺州都未見顯著領先，全國性民調差距也在誤差範圍內，選舉結果有可能再現美國總統選舉人團制的爭議。