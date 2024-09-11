美大選辯論／曾質疑賀錦麗非裔身分 川普：不在乎她想當什麼人
美國共和黨總統候選人川普先前曾說副總統賀錦麗出於政治目的「碰巧變成黑人」，他今天在總統大選電視辯論被問及這番不實發言時表示，他「一點也不在乎」她的種族。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普說：「我不在乎她是什麼人，這件事是小題大作，我一點也不在乎。她想當什麼人，我都無所謂。我在某個地方看過她說她不是黑人，然後我又看到她是黑人的消息，無論如何都無所謂。」
賀錦麗（Kamala Harris）回應時表示：「老實說，我認為這是個悲劇，有個想成為總統的人，在他的職業生涯中一直試圖利用種族來分裂美國人民。」
賀錦麗繼續攻擊這位前總統在美國種族關係方面的紀錄，提到他的開發公司在1970年代因歧視非裔房客被起訴，以及川普質疑前總統歐巴馬的國籍，散布有關他出生地並非美國的陰謀論。
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