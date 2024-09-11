賀川10月再辯一次？賀錦麗團隊叫陣 川普：我得考慮

衛報報導，賀錦麗競選團隊顯然對賀錦麗的辯論表現相當滿意，並在辯論後立刻叫陣川普再來一場。福斯新聞則表示，已向雙方陣營提議10月舉行。

賀錦麗競選團隊發言人狄倫（Jen O'Malley Dillon）在聲明中表示，建議辯論在10月舉行，「副總統賀錦麗已準備好進行第二場，川普準備好了嗎？」

與此同時，福斯新聞表示，他們提議在10月舉行第二場總統辯論，並說在10日晚間辯論前，已分別向賀川陣營發送邀請信。

辯論結束後，川普造訪媒體採訪區時表示「得考慮一下」，「如果是在公平的電視台進行」才可能答應。

「參加第二場辯論的原因是你輸了（第一場），輸的是他們，」川普對福斯新聞主持人漢尼提（ Sean Hannity）表示，「但我會考慮看看」。