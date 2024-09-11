美大選辯論／美股期指下跌 投資人怎麼看結果？

美股指數期貨周三下跌，美元走貶。美國總統候選人辯論會後，川普和賀錦麗首度正面過招，多位分析師表示，賀錦麗的表現較為搶眼。

線上預測市場PredictIt對2024年總統大選的預測情況顯示，賀錦麗勝選機率從辯論前的52%上升至55%，而川普的勝選機率則從51%下降至47%。

辯論結束後，美股期指走低，其中標普500指數期貨下跌0.5%，那斯達克100指數期貨下跌0.7%。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.2%。比特幣一度下跌1.5%。

以下為投資人的看法：

對市場影響不大

Convera 策略師 Shier Lee Lim 說：「目前看來，賀錦麗與川普的辯論對市場的影響不大，這與辯論會前預期較低的波動性一致。選擇權市場在辯論期間對美元兌日圓的波動預期為73個基點，對標普500指數的波動預期約為1.1%，考慮到辯論正好在週三美國消費者物價指數公布前，這樣的波動預期似乎偏低。」

兩人都沒談到關係到市場的具體問題

Newedge Wealth 策略主管 Brian Nick 說：「他們並沒有詳細談到投資人相關的重要議題。下一任總統將不得不面對賦稅問題，但他們甚至沒有觸及這個問題。就下一任總統面臨的立法而言，這對市場和投資人來說是最大的議題。」他說：「辯論中缺乏對市場有實質影響的內容。我對市場反應不大的情況並不感到驚訝。」

賀錦麗表現出色

Amerivet證券美國利率主管 Gregory Faranello 說：「總的來說，我認為副總統賀錦麗表現得相當不錯。她展現了自己的立場。不過，我們並沒有從兩人得到新的訊息。」

盈透證券首席策略師索斯尼克 （Steve Sosnick）說：「雙方差距如此之小，我認為市場現階段還不知道該如何看待整個選情。看起來賀錦麗的支持率確實超越了川普，但我不知道市場是否已經表態。」

華僑銀行投資策略董事總經理 Vasu Menon 說：「今天的辯論不會產生什麼影響，沒有明顯的贏家。未來幾週經濟表現如何，尤其是就業數據，以及他們在競選造勢中表達的立場，將決定最終結果。」

「賀錦麗提出了對中產階級更有利的政策，而川普則將自己定位為美國需要的強勢領導者。問題在於，美國人會根據政策還是說詞來投票。這仍然有待觀察，投資人將面臨不確定性，意味著在11月美國大選前，市場波動性可能會加大。」

外匯走勢感受得到辯論會影響

ING亞太地區研究主管 Rob Carnell 表示，原本會以為，如果川普表現得好，美元應會走強。所以我想市場就是這麼考慮的，目前微傾哈里斯。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰也說：「美元走勢有一部分是受辯論表現的影響。我認為，人民幣對川普關稅方面的政策非常敏感。」