美大選辯論／賀錦麗說專注於未來 川普批她政見空泛無意義

美國民主黨總統候選人賀錦麗今天在電視辯論結尾說，她專注於未來，而川普沉湎於過往；共和黨候選人川普則要選民想想，已執政近4年的賀錦麗為何至今仍未落實她的政策。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，賀錦麗在總統大選電視辯論尾聲說，她和川普對美國有著兩種「截然不同」的願景，並重申自己曾說過的一句話，她專注於未來，而川普沉湎於過往。

她說：「我們不會回到過去，我們可以開闢一條新的道路，向前邁進。」

賀錦麗接著轉向今晚提到的一些政策要點，包括墮胎權，以及她曾擔任檢察官的背景。

川普則在結語中說，賀錦麗列出的政策沒有任何意義，因為她已執政近4年，卻什麼都沒完成。

他說選民必須想想，「她為什麼做不到？」

川普補充說：「我們不能為了糟糕的願景，犧牲我們的國家。我們是一個失敗的國家。我們是一個陷入嚴重衰退的國家。全世界都在嘲笑我們。」

川普說，如果賀錦麗這位「我國史上最糟糕的副總統」在11月贏得大選，第3次世界大戰恐將一觸即發。