美大選辯論／賀錦麗批前政府把晶片賣中國 川普稱晶片來自台灣

美國民主黨候選人賀錦麗在總統辯論談到關稅時，指控對手川普執政期間「出賣了我們」，所推政策「到頭來把美國晶片賣給了中國」，促進中國軍事現代化；川普則稱這些晶片來自台灣。

共和黨候選人川普（Donald Trump）今天在費城與賀錦麗（Kamala Harris）辯論90分鐘，期間在回答有關美國是否承擔得起他提出的關稅計畫的問題時，他重申中國正在支付數十億美元的關稅。

至於現任拜登政府維持川普關稅政策一事，賀錦麗表示，對中政策應該是確保美國贏得21世紀的競爭，在上屆政府擔任總統的川普到頭來卻把美國晶片賣給中國，協助他們軍事「現代化」，基本上是「出賣了我們」。她並提到總統拜登為了讓美國工業回流所付出的努力。

川普回應說，拜左翼政策之賜，「他們（中國）從台灣買進晶片。我們幾乎不再製造晶片了，背後原因就是有像他們這樣的理念和政策」。他進一步說，他之所以用「他們」一詞而非「她」，是因為賀錦麗沒有自己的政策。