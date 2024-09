【即時短評】賀錦麗與川普辯論會的熱鬧與門道

美國總統電視辯論重不重要?答案因人而異。尼克森對上甘迺迪,輸在螢幕上的外型談吐。希拉蕊。柯林頓三度舌戰川普,事後民調顯示女方三場全勝,最後入主白宮的卻是川普。辯論會似乎不是那麼重要。

但辯論會又是重要的。拜登與川普一辯,24天後宣布放棄連任,政治生命邁向終點,賀錦麗被扶上馬。能說辯論會不重要嗎?

如果候選人為選民所熟悉,辯論會頂多只能鞏固基本盤、同溫層;但是像賀錦麗這樣的人物,即使擔任副總統,也不具備全國性知名度,辯論會就成了民眾認識她的機會及舞台。

就賀錦麗和川普的首辯,可能也是終辯而言,賀錦麗顯然有備而來。面對提問時,她的回答通常以"Let's understand how we got here." (讓我們了解是甚麼造成現在的處境),然後將問題導向四年前川普執政時期所留下的爛攤子。

辯論會一登場,賀錦麗主動走向川普跟他握手,也是自信的表示。川普要求主辦單位不得準備板凳讓賀錦麗墊高,因為兩人身高相差近20公分。結果是川普想太多,因為兩人講台有一段距離,主辦單位ABC新聞網從頭到尾都是用子母畫面,螢幕上看起來兩人一樣高。

辯論會一開始,川普顯得異常沉穩,說起話來不疾不徐。賀錦麗沒有重蹈拜登的覆轍,在川普發言時眼神渙散,而是緊盯川普或是做筆記,大部分時間面帶微笑。

檢察長出身的賀錦麗畢竟不是吃素的,很快就開始攻擊川普被定罪以及涉嫌煽動國會暴動,這招明顯奏效,川普語調變得急促,開始焦躁。遭攻擊、受辱,川普很少有這類經驗。賀錦麗啟動檢方詰問模式,川普就開始現出原形。

不過,透過辯論會,雙方頂多能做的是鞏固基本盤,想讓對方死忠支持者倒戈,沒那麼容易。以賀錦麗來說,藉由辯論會向中間選民證明自己具有總統相、治國能力,以及票不投給川普的理由。

除了"Let's understand how we got here."之外,"turn the page" (翻頁)和 "president for all Americans"(全體美國人的總統) ,賀錦麗也都不時掛在嘴邊,這些都是事前演練過的,要內建在她希望傳遞的訊息裡面。

川普方面,除了辯論會開始前面一小段時間,其他大部分時間他都是做自己。川普攻擊賀錦麗在水力壓裂(fracking)、健保和移民政策翻來覆去,但都是點到為止,沒有往死裡打,趁機殲滅對手,有些可惜。專家認為,川普對於拜登退選還是耿耿於懷,不太能接受對手已經換成賀錦麗,才會有這樣的表現。

主辦單位ABC新聞網主持人的表現也是可圈可點,對於習慣隨口扯謊的川普,都能盡量在第一時間進行事實查核,予以澄清更正,不像前一場那樣任川普為所欲言。

辯論會結束後,川普走進幕僚室,宣稱是他「有生最佳的辯論表現」。前第一夫人蜜雪兒.歐巴馬則說,辯論會後,已無懸念。到底誰是贏家?11月5日大選投票日便知分曉。