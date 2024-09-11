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【即時短評】賀錦麗與川普辯論會的熱鬧與門道

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國前總統川普與現任副總統賀錦麗10日參加電視辯論會。法新社
美國前總統川普與現任副總統賀錦麗10日參加電視辯論會。法新社

美國總統電視辯論重不重要？答案因人而異。尼克森對上甘迺迪，輸在螢幕上的外型談吐。希拉蕊。柯林頓三度舌戰川普，事後民調顯示女方三場全勝，最後入主白宮的卻是川普。辯論會似乎不是那麼重要。

但辯論會又是重要的。拜登與川普一辯，24天後宣布放棄連任，政治生命邁向終點，賀錦麗被扶上馬。能說辯論會不重要嗎？

如果候選人為選民所熟悉，辯論會頂多只能鞏固基本盤、同溫層；但是像賀錦麗這樣的人物，即使擔任副總統，也不具備全國性知名度，辯論會就成了民眾認識她的機會及舞台。

就賀錦麗和川普的首辯，可能也是終辯而言，賀錦麗顯然有備而來。面對提問時，她的回答通常以"Let's understand how we got here." （讓我們了解是甚麼造成現在的處境），然後將問題導向四年前川普執政時期所留下的爛攤子。

辯論會一登場，賀錦麗主動走向川普跟他握手，也是自信的表示。川普要求主辦單位不得準備板凳讓賀錦麗墊高，因為兩人身高相差近20公分。結果是川普想太多，因為兩人講台有一段距離，主辦單位ABC新聞網從頭到尾都是用子母畫面，螢幕上看起來兩人一樣高。

辯論會一開始，川普顯得異常沉穩，說起話來不疾不徐。賀錦麗沒有重蹈拜登的覆轍，在川普發言時眼神渙散，而是緊盯川普或是做筆記，大部分時間面帶微笑。

檢察長出身的賀錦麗畢竟不是吃素的，很快就開始攻擊川普被定罪以及涉嫌煽動國會暴動，這招明顯奏效，川普語調變得急促，開始焦躁。遭攻擊、受辱，川普很少有這類經驗。賀錦麗啟動檢方詰問模式，川普就開始現出原形。

不過，透過辯論會，雙方頂多能做的是鞏固基本盤，想讓對方死忠支持者倒戈，沒那麼容易。以賀錦麗來說，藉由辯論會向中間選民證明自己具有總統相、治國能力，以及票不投給川普的理由。

除了"Let's understand how we got here."之外，"turn the page" （翻頁）和 "president for all Americans"（全體美國人的總統） ，賀錦麗也都不時掛在嘴邊，這些都是事前演練過的，要內建在她希望傳遞的訊息裡面。

川普方面，除了辯論會開始前面一小段時間，其他大部分時間他都是做自己。川普攻擊賀錦麗在水力壓裂（fracking）、健保和移民政策翻來覆去，但都是點到為止，沒有往死裡打，趁機殲滅對手，有些可惜。專家認為，川普對於拜登退選還是耿耿於懷，不太能接受對手已經換成賀錦麗，才會有這樣的表現。

主辦單位ABC新聞網主持人的表現也是可圈可點，對於習慣隨口扯謊的川普，都能盡量在第一時間進行事實查核，予以澄清更正，不像前一場那樣任川普為所欲言。

辯論會結束後，川普走進幕僚室，宣稱是他「有生最佳的辯論表現」。前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬則說，辯論會後，已無懸念。到底誰是贏家？11月5日大選投票日便知分曉。

川普 美國大選 賀錦麗

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