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美大選辯論／川普挺懷孕6週以上禁墮胎 賀錦麗主張女性生育權

中央社／ 費城10日綜合外電報導
美國總統大選辯論於美東時間10日晚間9時登場。 路透
美國總統大選辯論於美東時間10日晚間9時登場。 路透

美國前總統川普今天在總統大選電視辯論中捍衛他支持禁止懷孕6週以上墮胎的決定，對手賀錦麗則批評她口中的「川普墮胎禁令」，主張維護女性生育權。

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）今天與民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）展開總統大選辯論。美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普說，民主黨人的墮胎政策「很激進」，但他認為墮胎應該是各州的議題。

川普也攻擊賀錦麗副手華茲（Tim Walz）的墮胎立場，聲稱華茲支持「出生後處決」嬰兒。不過辯論主持人戴維斯（Linsey Davis）隨即出聲糾正表示，美國沒有任何一州允許在嬰兒出生後殺嬰。

副總統賀錦麗在今晚辯論期間，慷慨激昂地提到生育權時，批評她所稱的「川普墮胎禁令」。

她說：「一個人不需要為了同意政府觀點，而放棄他們的信仰或根深蒂固的信念，而川普當然不應告訴一個女人要如何對待她的身體。」

賀錦麗聲稱川普將推動全國墮胎禁令，但川普反駁說他不會簽署，他說：「好吧，她又來了，這是個謊言。我不會簽署禁令，沒有理由簽署禁令，因為我們已經得到大家想要的了。」他指的是最高法院推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的歷史性裁決。

川普 美國大選 賀錦麗

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