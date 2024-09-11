辯論結束後表態！ 天后泰勒絲IG宣布支持賀錦麗

華盛頓郵報報導，美國流行樂天后泰勒絲，在賀錦麗與川普首場辯論後，10日晚間在社群平台Instagram宣布支持賀錦麗參選總統。

泰勒斯表示：「我會在2024年總統選舉中投給賀錦麗與華茲。我選擇支持賀錦麗，是因為我相信的權利與價值需要她來捍衛。」

泰勒絲也談到川普在8月底分享的AI生成假影像，顯示泰勒絲與粉絲支持川普。她說：「這真的讓我擔心AI的潛在風險，特別是散播錯誤資訊。這使我意識到，作為選民，我需要非常明白表達在這次選舉的實際計畫。」

泰勒絲表示她看過辯論，並敦促她的粉絲研究並了解「這些候選人在你最關心的議題上所持的立場」。她在文末自稱「沒孩子的養貓女士」（Childless cat lady），反諷共和黨副總統候選人范斯（JD Vance）的評論。

2021年，范斯曾對當時福克斯新聞主持人卡爾森（Tucker Carlson）表示，國會民主黨高層和拜登政府是一群「沒孩子的養貓女士，對自己的生活和選擇感到痛苦，因此他們想讓全國其他人也過得一樣痛苦」。