美大選辯論／賀錦麗籲以哈停火 川普：若我是總統就不會開戰
美國民主黨候選人賀錦麗今天在總統大選電視辯論中被問到以哈戰爭時重申，以色列有權自衛；共和黨候選人川普則說，若他今天還是美國總統，這場戰爭根本不會發生。
美國有線電視新聞網（CNN）和英國廣播公司新聞網（BBC News）報導指出，今天在費城舉行的辯論中，針對將如何處理以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩的戰爭，又將如何打破以哈之間的僵局時，賀錦麗（Kamala Harris）重申，以色列有權自我防衛，但重要的是做到這一點的方式。
賀錦麗說，「這場戰爭必須結束，必須立刻結束」，她接著疾呼停火，且終究要達成兩國方案來「重建加薩」。
共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）則是被問到將如何結束加薩戰爭，並讓遭哈瑪斯扣為人質的平民重獲自由。
他在回答問題時先聲稱，若他現在還是美國總統，這場衝突「永遠不會開始」。川普還說：「她（賀錦麗）討厭以色列。如果她擔任總統，我相信以色列兩年內將不復存在。」
川普說，他將儘快解決加薩問題，還說自己若重返白宮，俄羅斯和烏克蘭的戰爭也將落幕。
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