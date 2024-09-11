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美大選辯論／賀錦麗批川普「賣美」給大陸 向習近平示好

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普強調，拜登政府保留他對大陸加徵的關稅，他說這是因為這些關稅帶來的稅收太多而難以割捨。路透
川普強調，拜登政府保留他對大陸加徵的關稅，他說這是因為這些關稅帶來的稅收太多而難以割捨。路透

美國民主黨總統候選人賀錦麗周二猛批對手川普，指責他未能保護美國利益免於中國大陸影響，也批評他在全球疫情期間還公開讚揚大陸領導人習近平。

賀錦麗在周二晚間的總統候選人電視辯論會中說：「在川普的總統任期內，他最終將美國的晶片賣給中國，幫助他們提升並現代化其軍事力量。」

賀錦麗說：「對中政策應確保美國在21世紀的競爭中獲勝。」她聲稱川普任內「出賣了我們」。

川普任內曾設法阻止其他國家採購華為的5G網路設備，並對超過3,000億美元的陸製商品加徵關稅。拜登總統基本上保留了這些限制，同時召集美國的合作夥伴以國家安全為由限制大陸取得先進晶片。

川普則強調，拜登政府保留他對大陸加徵的關稅，他說這是因為這些關稅帶來的稅收太多而難以割捨。

川普再次表示，如果在11月當選，他將進一步提高對中國大陸的關稅，但賀錦麗認為這將對美國消費者不利。但川普一面對中國大陸發動貿易戰，一面有時卻表示欣賞習近平個人。

賀錦麗說：「他竟然感謝習近平在新冠肺炎期間的所作所為。看看他的推文——「謝謝你，習主席，驚嘆號」。」她還說：「我們知道習近平在疫情爆發初期缺乏透明度，沒有告知我們病毒的來源。」

她的競選政策網站本週發布，其中透露若干她對大陸的立場，包括「副總統賀錦麗不會容忍來自中國或任何競爭對手的不公平貿易行為，這些行為損害了美國勞工的利益」。

川普 美國大選 賀錦麗 辯論

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