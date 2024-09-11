美大選辯論／賀錦麗批關稅是「川普銷售稅」 川普自誇任內沒通膨

美國大選辯論台灣時間周三上午9時登場，賀錦麗和川普一開始便談論經濟問題，雙方交火猛烈。

賀錦麗強調，她有計畫可以幫助那些擔心經濟和生活費用的美國家庭。她抨擊川普為企業和富豪提供減稅，指其會傷害美國中產階級家庭。

川普回應，他會對中國大陸在內國家徵收關稅。他說該舉措讓中國付出數億美元。（但金融時報指出，中國並沒有為川普徵收的關稅付費，支付關稅的是美國進口商。）

賀錦麗表示，川普建議對所有進口商品全面徵收高達20%的關稅（註：川普要求對來自所有國家的所有進口產品加徵10%到20%的關稅，以及對所有中國進口產品加徵高達60%的關稅），美國人購買生活用品將必須支付「川普銷售稅」，這會使中產階級家庭的物價每年提高約4,000美元。這會抑制經濟成長並刺激通貨膨脹。

川普指出拜登政府也保留他的關稅政策。如果不滿意應該要改變。

他抨擊拜登政府帶來高通膨：「我們的經濟很糟糕，因為通膨，它瓦解國家。我們的通膨很少人見過，可能是美國歷史上最糟糕的一次。」他誇自己執政期間幾乎沒有通膨。（但美國有線電視新聞網查核事實說，這是錯誤的。在川普擔任總統期間，累積通膨率約7.8%。川普任期結束時通膨率低，是因為疫情期間通膨率大幅下降。

另外，川普指責拜登和賀錦麗讓無證移民搶走美國人的工作：「我們還有數百萬人從監獄、精神病院和瘋人院湧入我們的國家，他們搶走了非裔美國人和西班牙裔美國人以及工會的工作。」

兩人交鋒時提到中國大陸和台灣。賀錦麗指川普將晶片賣給中國，幫助他們促進軍事現代化，「基本上等於出賣美國」，川普甚至感謝中國國家主席習近平在疫情間做的事，即使習沒有提供疫情來源的透明資訊。川普反駁表示，中國晶片都是跟台灣買的，稱美國幾乎沒在做晶片，這是因為拜登政策導致美國半導體業生產不足。

儘管川普大肆誇耀自己的政績，賀錦麗說拜登和她為川普「收拾殘局」，川普給美國留下的是 「自大蕭條以來最嚴重的失業問題」、「自南北戰爭以來對美國民主最嚴重的攻擊」，以及 「一個世紀以來最嚴重的公共健康疫情」。