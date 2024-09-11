美大選辯論／川普扯移民會吃寵物 主持人反駁、賀錦麗批極端

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國總統大選辯論於美東時間10日晚間9時登場，川普指稱移民在俄亥俄州春田市吃寵物。 美聯社
美國總統大選辯論於美東時間10日晚間9時登場，川普指稱移民在俄亥俄州春田市吃寵物。 美聯社

美國共和黨總統候選人川普今天在電視轉播總統大選辯論中散布毫無根據的謠言，指稱移民在俄亥俄州春田市（Springfield）吃寵物。

英國廣播公司（BBC）報導，川普說：「他們在吃狗，他們在吃住在那裡的人的寵物。」

擔任主持的穆爾（David Muir）指出，春田市官員表示沒有證據證明這一點。

川普說：「我看到電視上有人說『我的狗被帶走，並被當作食物』。」

民主黨總統候選人賀錦麗說回應說：「這說法太極端了。」

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

不斷更新／ 聚焦烏克蘭議題 賀錦麗稱普亭會把川普「當午餐吃掉」

川普賀錦麗展開辯論 開場先握手

賀錦麗、川普辯論11日登場

揚言勝選後將把選舉官員送進大牢 川普PO文挨批

相關新聞

美大選辯論火花四射 賀錦麗強攻 川普動怒

美國民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普於美國時間十日出席辯論會，兩人針對經濟、移民、墮胎等議題熱戰九十分鐘，攻...

美大選辯論／泰勒絲自稱「貓小姐」表態挺賀錦麗 馬斯克給她這句評語

公開支持川普再選總統的億萬富豪馬斯克表示，美國副總統賀錦麗在總統大選辯論的表現「超出多數人預期」，但也附和川普說法，批評...

沉穩到煩亂…川普全場陷守勢 BBC：賀錦麗表現較佳

美國民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨對手川普十日於費城舉行首次辯論，在九十分鐘的交鋒中，賀錦麗祭出的攻勢不僅讓川普坐立難安...

馬準威：川普提台多負面 恐反映政策上

美總統大選辯論登場，台灣半導體意外成為焦點之一，經濟部長郭智輝回應，台美經貿關係非常好，不論誰當選，美國對台灣的貿易與經...

川普與賀錦麗辯論交鋒 俄外交部發言人：2人竟在討論如何懲罰世界

美國民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨對手川普10日首度正面交鋒，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova...

美國總統怎麼選？5大QA一次看懂選舉人團制度 致勝關鍵全靠「神秘數字」

2024年美國大選高潮迭起，經歷民主黨換將風波、共和黨總統候選人川普遇刺等事件，最終拜登宣布退選，改由賀錦麗披掛上陣，形成賀川對決局面。雙方民調緊緊纏鬥，外界關注究竟誰能奪下白宮大位。不過，在等待美國11月5日全民普選投票結果出爐之際，你知道美國總統是怎麼選出來的嗎？《聯合新聞網》整理選舉人團制度以及5大關鍵問題，帶您全面了解美國的選舉制度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。