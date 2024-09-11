美大選辯論／賀錦麗辯論批川普留爛攤子 遭反酸經濟政策抄拜登

美國民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）今天在總統大選電視辯論中，批評共和黨候選人川普任內留爛攤子；川普則反酸賀錦麗毫無經濟計畫，只會照搬美國總統拜登的政策。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，賀錦麗在辯論時指出，川普入主白宮歷經4年任期後，拜登政府不得不「收拾川普留下的爛攤子」。

她譴責川普讓美國陷入「全球大蕭條（GreatDepression）以來最糟糕的失業潮」、「自南北戰爭以來對我國民主體制最嚴重的衝擊」以及「近百年來最嚴峻的公共衛生疫情」。

面對賀錦麗的猛烈砲火，川普則以經濟議題反擊。

法新社報導，川普直指賀錦麗並未提出自己的經濟計畫，只會照搬美國總統拜登（Joe Biden）的政策。

川普在辯論中指出：「她根本沒計畫。她抄襲了拜登的政策，而且只有大概4句話…4句話類似像『噢，我們會嘗試並降低稅收』，她根本沒計畫。」

賀錦麗和川普於美東時間10日晚間9時（台灣時間11日上午9時）進行總統大選電視辯論，這場正面交鋒有望讓辯論贏家在選舉最後衝刺階段掌握優勢。

這次辯論由美國廣播公司（ABC）主辦，與前次拜登川普辯論時同樣安排在沒有現場觀眾的攝影棚內進行。