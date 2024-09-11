快訊

美開戰前先放話！賀錦麗、川普9時首度交鋒 美國總統大選辯論直播看這邊

新右翼網路戰！：「反政治正確」的美國發源史

達美航空2客機「跑道碰撞」！CRJ-900尾部幾乎斷裂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不斷更新／美國大選辯論會登場！賀錦麗川普首度交鋒 直播看這邊

聯合報／ 編譯張佑生 梁采蘩 盧思綸／即時報導

美國副總統賀錦麗與前總統川普將於美東時間10日晚間9時（台灣時間11日上午9時）進行總統大選辯論。川普之前曾批評賀錦麗不夠聰明、不敢單獨面對媒體，塑造她臨場反應差的形象。賀錦麗則為了這次辯論閉門特訓，還請來知名政治影集「紙牌屋」顧問擔任辯論教練備戰。兩人首次在全國舞台上交鋒備受矚目。本篇將不斷更新，零時差為讀者掌握最新消息。

川普由次子陪同出席 幕僚建議針對政策、避免人身攻擊

川普與賀錦麗的辯論會即將登場，主辦單位ABC新聞網報導，前第一夫人梅蘭妮亞不會出席，川普長女伊凡卡跟女婿庫許納也不會，次子艾瑞克與現任共和黨全委會副主席的妻子拉娜，及部分幕僚會到場。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）在辯論會前跟川普談了很久，他的主要建議是，針對政策，避免人身攻擊。他認為，川普應該聚焦在賀錦麗擔任聯邦參議員時的表決紀錄，凸顯其自由派立場。

賀錦麗團隊：川普今晚會說很多謊言

距離辯論開始只剩不到1小時，賀錦麗競選團隊先在X發文表示會進行即時事實查核，稱「川普今晚會說很多謊言」。川普團隊則放話，他面對女性對手時的語氣不會有所不同。資深顧問米勒（Jason Miller）日前告訴記者：「川普總統將會保持他的本色。」

美國ABC新聞網舉辦的總統辯論會將於當地東部時間10日晚上9時，台灣時間11日早上9時登場，副總統賀錦麗與前任總統川普首度正面交鋒。ABC在辯論開始前1小時發布的民調顯示，賀錦麗以47.1%的支持率略勝川普的44.4％。

美國副總統賀錦麗與前總統川普將於美東時間10日晚間9時（台灣時間11日上午9時）進行總統大選辯論。路透
美國副總統賀錦麗與前總統川普將於美東時間10日晚間9時（台灣時間11日上午9時）進行總統大選辯論。路透

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

賀錦麗、川普辯論11日登場

揚言勝選後將把選舉官員送進大牢 川普PO文挨批

賀錦麗辯論前夕官網秀政綱 主打機會經濟、解邊境危機

川普總統辯論的策略：高喊一切都不公平

相關新聞

大選辯論 賀錦麗、川普首度交鋒

美國副總統賀錦麗與前總統川普將於美東時間十日晚間九時（台灣時間十一日上午九時）進行總統大選辯論。這是賀錦麗與川普首度同台...

不斷更新／美國大選辯論會登場！賀錦麗川普首度交鋒 直播看這邊

美國副總統賀錦麗與前總統川普將於美東時間10日晚間9時（台灣時間11日上午9時）進行總統大選辯論。川普之前曾批評賀錦麗不...

賀錦麗、川普辯論11日登場

美國副總統賀錦麗與前總統川普將於美東時間10日晚間9時（台灣時間11日上午9時）進行大選辯論，在投資人已因勞動市場、利率...

揚言勝選後將把選舉官員送進大牢 川普PO文挨批

美國前總統川普揚言，倘若他在11月5日勝選，就要把「貪腐」選舉官員送進監獄。選舉官員和民主黨總統候選人賀錦麗競選團隊今天...

2024美國大選最後決戰！一文回顧美國近10任總統 他們都曾創下這些紀錄

2024美國大選如火如荼開展，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨總統候選人川普（Donald Trump）邁入最後決戰階段，全球靜待11月投票結果之際，《聯合新聞網》也帶您回顧美國近10任總統及其主要政績。

美國總統選情拉鋸 專家：賀錦麗因1事錯失贏得中間選民良機

專研美國總統大選民調的538網站創辦人、曾著有暢銷書《精準預測》的統計專家席佛（Nate Silver）表示，民主黨總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。