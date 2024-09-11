不斷更新／美國大選辯論會登場！賀錦麗川普首度交鋒 直播看這邊

美國副總統賀錦麗與前總統川普將於美東時間10日晚間9時（台灣時間11日上午9時）進行總統大選辯論。川普之前曾批評賀錦麗不夠聰明、不敢單獨面對媒體，塑造她臨場反應差的形象。賀錦麗則為了這次辯論閉門特訓，還請來知名政治影集「紙牌屋」顧問擔任辯論教練備戰。兩人首次在全國舞台上交鋒備受矚目。本篇將不斷更新，零時差為讀者掌握最新消息。

川普由次子陪同出席 幕僚建議針對政策、避免人身攻擊

川普與賀錦麗的辯論會即將登場，主辦單位ABC新聞網報導，前第一夫人梅蘭妮亞不會出席，川普長女伊凡卡跟女婿庫許納也不會，次子艾瑞克與現任共和黨全委會副主席的妻子拉娜，及部分幕僚會到場。 共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）在辯論會前跟川普談了很久，他的主要建議是，針對政策，避免人身攻擊。他認為，川普應該聚焦在賀錦麗擔任聯邦參議員時的表決紀錄，凸顯其自由派立場。

賀錦麗團隊：川普今晚會說很多謊言

距離辯論開始只剩不到1小時，賀錦麗競選團隊先在X發文表示會進行即時事實查核，稱「川普今晚會說很多謊言」。川普團隊則放話，他面對女性對手時的語氣不會有所不同。資深顧問米勒（Jason Miller）日前告訴記者：「川普總統將會保持他的本色。」 美國ABC新聞網舉辦的總統辯論會將於當地東部時間10日晚上9時，台灣時間11日早上9時登場，副總統賀錦麗與前任總統川普首度正面交鋒。ABC在辯論開始前1小時發布的民調顯示，賀錦麗以47.1%的支持率略勝川普的44.4％。