賀錦麗、川普辯論11日登場
美國副總統賀錦麗與前總統川普將於美東時間10日晚間9時（台灣時間11日上午9時）進行大選辯論，在投資人已因勞動市場、利率走勢和地緣政治的不確定性備感緊張之際，兩人首度面對面交鋒，料將給金融市場帶來新的波動。
這場辯論在賓州費城國家憲法中心舉行，並由美國廣播公司（ABC）主辦。全程共90分鐘，中間插播兩則廣告。辯論內容可能聚焦稅收、貿易與關稅、移民等議題。賀錦麗將如何應對川普攻勢備受關注。
儘管賀錦麗的民調支持率近來走升，但這次大選難分伯仲，結果可能到最後一刻才見分曉。如果她勝選，預計有利於電動車製造商、電動車充電網路營運商，以及光電類股。她也提出補貼買房首購族頭期款等政策，也可能提振住宅建商。
鑒於賀錦麗政府會繼續嚴格監管，金融業可能不會表現得太好。美國銀行、摩根大通和高盛集團等將面臨更高的資本要求，信用卡手續費收入將持續受限。製藥商也可能承壓，因賀錦麗已提出處方藥自付費用每年不得超過2,000美元。
倘若川普勝選，貿易緊張局勢可能升溫，營收對中國大陸曝險高的公司恐面臨壓力。
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