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大選辯論 賀錦麗、川普首度交鋒

聯合報／ 編譯梁采蘩／綜合報導
美國民主黨總統候選人賀錦麗（左）和共和黨總統候選人川普將進行總統大選辯論。（法新社）
美國民主黨總統候選人賀錦麗（左）和共和黨總統候選人川普將進行總統大選辯論。（法新社）

美國副總統賀錦麗與前總統川普將於美東時間十日晚間九時（台灣時間十一日上午九時）進行總統大選辯論。這是賀錦麗與川普首度同台交手，也是兩人至今唯一同意的一場辯論。兩人目前支持度不相上下，加上拜登總統六月底辯論表現不佳導致退選，讓這場辯論備受矚目，對選情的影響將超過以往大多數競選辯論。

本次辯論主辦方為美國廣播公司（ＡＢＣ），地點在賓州費城的國家憲法中心，不開放觀眾入場。流程及規則與拜川上回辯論時大致相同；九十分鐘，中間安插二次廣告時間，期間競選團隊人員不得與候選人互動。

川普選擇做最後結辯，賀錦麗選擇站在螢幕上右側講台位置。兩位候選人不發表開場白，各有二分鐘時間結辯。講台上不允許使用道具或預先寫好的筆記，現場僅提供一支筆、一疊紙和一瓶水。

候選人將有二分鐘時間回答問題，二分鐘時間反駁，以及額外一分鐘時間進行補述、澄清或回應。麥克風只有在發言時才會開啟，否則將維持靜音。這條規則在川普陣營堅持下維持不變；賀錦麗團隊擔心，這條拜登之前同意的規則將使得賀錦麗「綁手綁腳」。

辯論主持人為ＡＢＣ主播穆爾與戴維斯，兩人負責提問，候選人之間不得相互提問。

六月廿八日拜登與川普首場辯論，拜登聲音沙啞語無倫次，多次無法說完完整句子，災難級表現引爆黨內要求他退選壓力。七月十三日川普於賓州造勢遇刺，聲勢達到巔峰。到了七月廿一日，拜登宣布退選由賀錦麗接棒，讓選情峰迴路轉重回五五波。

各家最新民調都顯示，賀錦麗與川普支持度幾乎打平。這場辯論只要能影響少數選民投票意向，就能決定大選勝負。

這場辯論有三項看點。一是賀錦麗和川普皆主張「改變現狀」，看誰較能說服選民。賀錦麗試圖將拜登政績往身上攬，又不想被拜登的施政問題拖累。川普曾於二○一七至二一年間入主白宮四年，這回再次以反對派自居，抗拒華府體制。

其次是觀察賀錦麗如何應對川普攻勢。觀眾將留意，如果川普在辯論使出霸凌手段，她會如何反擊。

三要看賀錦麗能否趁機建立個人政治品牌。賀錦麗雖然擔任副總統三年多，仍有近三成美國人表示想要更了解她，這次辯論是她爭取民眾信任的良機。

川普 美國大選 賀錦麗

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