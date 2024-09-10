揚言勝選後將把選舉官員送進大牢 川普PO文挨批

美國前總統川普揚言，倘若他在11月5日勝選，就要把「貪腐」選舉官員送進監獄。選舉官員和民主黨總統候選人賀錦麗競選團隊今天譴責川普恐嚇及煽動潛在暴力行為。

路透社報導，共和黨總統候選人川普7日在社群媒體貼文稱，如果有人在2024年大選涉及選舉舞弊，就會面臨起訴。過往研究顯示，在美國，選舉舞弊極為罕見。

川普寫道：「我們不能讓國家持續沉淪，變成第三世界國家，我們也絕對不會（淪為第三世界國家）！請注意，相關法律風險將涵蓋律師、政治人物、金主、非法選民和貪腐的選舉官員。所有涉及不道德行為的人都將以全國前所未見的程度遭到追查、抓捕和起訴。」

川普也不忘重申其毫無根據的指控，即他在2020年輸給民主黨籍總統拜登是因為選舉舞弊。2021年1月6日美國國會山莊遭遇致命攻擊前，川普也曾向他的支持者傳達相同訊息。

民主黨籍亞利桑那州州務卿方提斯（AdrianFontes）形容，川普在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）的發文可說十分「專橫」，並表示這可能煽動政治暴力。

亞利桑納州最高選舉官員方提斯告訴路透社：「不幸的是，安全現在已成為選務機構的主要考量之一。」

他說：「川普的言論可能被滋事份子解讀為戰鬥號令。我們必須保護我們的選舉官員和選務人員。我們必須為所有狀況做好準備。」

在關鍵搖擺州賓州，費城選舉委員會共和黨成員布魯斯坦（Seth Bluestein）被問到對川普發言的看法時表示：「我認識的每一名選舉官員都會專注做好自己的工作，不幸的是，這也包括為暴力威脅做好準備。」

川普競選團隊發言人李威特（Karoline Leavitt）在聲明中表示：「川普總統認為，任何違法者都應受到最嚴厲的法律制裁，包括參與選舉舞弊的犯罪分子。」

賀錦麗的發言人穆薩（Amman Moussa）則說，川普的言論「極端且瘋狂」，還說「川普正進一步煽動報復與嚴懲的危險威脅。」

近來民調顯示川普與賀錦麗可謂勢均力敵。在民主黨籍現任總統拜登7月宣布放棄競選連任後，接棒參選的賀錦麗已迎頭趕上川普對拜登的領先優勢。