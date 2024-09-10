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川普又挨告！競選影片盜用白線條暢銷曲 主唱怒斥「想都別想」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
川普競選影片未經允許使用白線條樂團暢銷歌曲《七國聯軍》，9日遭樂團告上法庭。圖為川普6日在北卡警察兄弟會發表談話。路透
川普競選影片未經允許使用白線條樂團暢銷歌曲《七國聯軍》，9日遭樂團告上法庭。圖為川普6日在北卡警察兄弟會發表談話。路透

衛報報導，美國共和黨總統候選人川普在競選影片使用白線條樂團（White Stripes）2003年暢銷歌曲《七國聯軍》（Seven Nation Army），9日遭樂團以未經允許「公然盜用」告上法庭，並要求巨額金錢賠償。

白線條主唱傑克懷特（Jack White）9日在社群媒體Instagram發文表示，已經向紐約法庭提出告訴。

川普員工馬丁（Margo McAtee Martin）8月29日在X發表競選影片，其中一個片段是川普正準備搭機，背景則響起《七國聯軍》的音樂；目前該影片已經被刪除。

當時主唱傑克懷特（Jack White）在社群媒體Instagram回應，「想都別想使用我的音樂」，並透露已經和律師準備提告。

樂團在起訴書中表示，《七國聯軍》是「史上最知名、最具影響力的音樂作品之一」，而川普及其競選活動未經允許、未獲背書便使用歌曲，已經侵犯聯邦著作權法。樂團先前也曾公開譴責川普在2016年競選期間使用同一首歌曲，並表示強烈的反川普立場。

瑞典老牌樂團ABBA、加拿大歌手席琳狄翁（Celine Dion）、搖滾樂團「幽浮一族」（Foo Fighters）等音樂人最近均公開對川普競選活動使用其歌曲表達不滿。不過白線條樂團是第一組正式對川普提告的在世音樂人。

已故靈魂歌手海耶斯（Isaac Hayes）的家人，日前亦控告川普陣營使用海耶斯創作的《Hold On, I’m Coming》侵權。

川普 美國大選

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