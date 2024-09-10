賀川辯論足以決定11月大選成敗 各界聚焦費城

美國民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨候選人川普即將於美東時間10日晚間9時舉行90分鐘辯論會。這場對11月大選有著舉足輕重影響的對決，讓辯論場地賓州費城成為鎂光燈焦點。

路透社報導，賀錦麗（Kamala Harris）和川普（Donald Trump）過去從未見過面，兩人10日的辯論會將由美國廣播公司新聞網（ABC News）主辦。

在費城（Philadelphia），警方已做足準備因應示威人士。其中，有多個親巴勒斯坦團體計劃走上街頭，向持續支持以色列的賀錦麗發出怒吼。

警方在辯論會場「國家憲法中心」（NationalConstitution Center）周圍設置路障，禁止民眾進出一個包含自由鐘（Liberty Bell）、美國憲法簽署地「獨立廳」（Independence Hall）的歷史區域。

與此同時，費城市內的幾間酒吧、大學院校都在籌劃觀看辯論的「追劇趴」。

民主黨高層將從一間飯店內「觀戰」，賀錦麗預料將於辯論結束後加入這場聚會。川普辯論結束後的行程則尚未公開。

部分費城居民表示他們希望能多了解賀錦麗。

居民貝斯勒（Dan Bessler）表示：「2020年的時候，她在（民主黨）總統初選的辯論表現並不讓我特別驚豔。」他說：「不過，她當過檢察官...我認為她獨自應對的能力會比高齡的拜登好。」

賀錦麗接掌民主黨總統候選人大旗後，打破了募款紀錄，也再度激起黨內熱情；然而，民調顯示，賀錦麗與川普的選情不分軒輊。

有著19張選舉人票的賓州，是左右美國大選選情的幾個關鍵州當中，選舉人票最多的一州。不少專家預測，拿下賓州的人就能坐上白宮寶座。

民主黨過去拿下賓州，靠的是在費城取得懸殊領先幅度，來扳回賓州其他選區流失的選票。

2020年，費城投票率達到1984年以來的新高68%，但與全州76.5%投票率相比仍遜色許多。