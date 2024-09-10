快訊

獨／樂極生悲…台中男找女友玩「情趣泡泡浴」 疑太濕滑全裸墜10樓亡

江蕙驚爆罹癌 多次面臨生死交關「大出血」

羈押6天後首露面！柯文哲穿「黃色囚服、藍白拖」抵北檢應訊

賀川辯論足以決定11月大選成敗 各界聚焦費城

中央社／ 費城9日綜合外電報導
美國民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨候選人川普即將於美東時間10日晚間9時舉行90分鐘辯論會。（美聯社）
美國民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨候選人川普即將於美東時間10日晚間9時舉行90分鐘辯論會。（美聯社）

美國民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨候選人川普即將於美東時間10日晚間9時舉行90分鐘辯論會。這場對11月大選有著舉足輕重影響的對決，讓辯論場地賓州費城成為鎂光燈焦點。

路透社報導，賀錦麗（Kamala Harris）和川普（Donald Trump）過去從未見過面，兩人10日的辯論會將由美國廣播公司新聞網（ABC News）主辦。

在費城（Philadelphia），警方已做足準備因應示威人士。其中，有多個親巴勒斯坦團體計劃走上街頭，向持續支持以色列的賀錦麗發出怒吼。

警方在辯論會場「國家憲法中心」（NationalConstitution Center）周圍設置路障，禁止民眾進出一個包含自由鐘（Liberty Bell）、美國憲法簽署地「獨立廳」（Independence Hall）的歷史區域。

與此同時，費城市內的幾間酒吧、大學院校都在籌劃觀看辯論的「追劇趴」。

民主黨高層將從一間飯店內「觀戰」，賀錦麗預料將於辯論結束後加入這場聚會。川普辯論結束後的行程則尚未公開。

部分費城居民表示他們希望能多了解賀錦麗。

居民貝斯勒（Dan Bessler）表示：「2020年的時候，她在（民主黨）總統初選的辯論表現並不讓我特別驚豔。」他說：「不過，她當過檢察官...我認為她獨自應對的能力會比高齡的拜登好。」

賀錦麗接掌民主黨總統候選人大旗後，打破了募款紀錄，也再度激起黨內熱情；然而，民調顯示，賀錦麗與川普的選情不分軒輊。

有著19張選舉人票的賓州，是左右美國大選選情的幾個關鍵州當中，選舉人票最多的一州。不少專家預測，拿下賓州的人就能坐上白宮寶座。

民主黨過去拿下賓州，靠的是在費城取得懸殊領先幅度，來扳回賓州其他選區流失的選票。

2020年，費城投票率達到1984年以來的新高68%，但與全州76.5%投票率相比仍遜色許多。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

賀錦麗、川普大選辯論對決明登場 對美股有何影響一次看

范斯與美共和黨高層人士煽動移民恐懼 散播海地人吃貓謠言

美選辯論明登場！賀錦麗、川普首度交戰 看三大看點、最新民調

矽谷科技人挺誰？谷歌蘋果員工捐款趨勢曝 賀錦麗遠勝川普40倍

相關新聞

川普副手范斯又惹議！無端指控「海地人吃貓」被警方打臉闢謠

美國共和黨副總統提名人范斯9日在社群媒體發文，無端指控「俄亥俄州海地移民吃寵物」，挨轟散布不實謠言與種族歧視；而當地警方...

川普又挨告！競選影片盜用白線條暢銷曲 主唱怒斥「想都別想」

衛報報導，美國共和黨總統候選人川普在競選影片使用白線條樂團（White Stripes）2003年暢銷歌曲《七國聯軍》（...

分析賀川辯論策略 BBC：重點非關政策、川普深知觀眾「想看什麼」

要贏得一場總統大選辯論的關鍵是什麼？英國廣播公司（BBC）特派記者凱伊（Katty Kay）直言，勝敗並不取決於政策，「...

美大選總統辯論／賀錦麗檢察官風格敘事vs.川普訴求激情不按牌理

針對10日的總統大選辯論，政治傳播學者認為民主黨候選人賀錦麗(Kamala Harris)論述有過往檢察官實事求是的風格...

游離票不多 川普陣營瞄準不出門投票的選民

總統競選雙方的基本盤一早已定，候選人通常把目標瞄準那些經常不會投票及搖擺不定的選民，以擴大自己的基礎。

民主黨的希望…首辯對賀錦麗尤其重要 未確定選民僅1成

今日美國報(USA Today)9日分析，民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨候選人川普10日首場電視辯論，對雙方來說都是重大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。