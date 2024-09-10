范斯與美共和黨高層人士煽動移民恐懼 散播海地人吃貓謠言

美國共和黨數名高層人士今天散播詆毀移民的謠言，稱來到美國的海地人偷竊並吃掉寵物；此一陰謀論在共和黨總統候選人川普於11月大選前挑起恐懼之際廣為流傳，當局已予澄清。

法新社報導，川普的競選搭檔范斯（JD Vance）與共和黨籍國會議員、官員和網路紅人散播一則源自俄亥俄州春田市（Springfield）毫無根據的謠言，使當地愈來愈多海地人口陷入美國總統大選核心爭論。

聯邦眾議院司法委員會的共和黨籍議員在社群平台X上寫道：「保護我們在俄亥俄州的鴨子和小貓！」隨文附上一張明顯造假的圖片，顯示川普正在拯救一隻白色鴨子和一隻虎斑貓。

共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）也在自己的X帳號上傳兩隻小貓相擁的圖片，圖上寫著「請投票給川普，免得海地移民吃掉我們」。

共和黨人似乎利用這些明顯帶有種族歧視含意的謠言，來煽動對民主黨總統候選人賀錦麗（KamalaHarris）的政治攻擊，暗示她在3年多的副總統任期內沒能控制非法移民。

移民在這場競爭激烈的大選中被視為關鍵議題，賀錦麗與川普明晚將展開兩人之間的首度總統大選辯論，可能也是唯一一次。

部分右翼社群媒體帳號轉傳一則報導，內容稱俄亥俄州一名女子疑似殺死並吃掉一隻寵物貓。這名女子遭逮捕的影片被網紅廣為散播，但並無證據顯示她與移民或海地社群有關。

春田市執法部門很快澄清這項陰謀論。警方透過聲明表示，並無可信報告或具體說法指向有寵物遭移民傷害或虐待，也沒有移民在市民家門口占地等非法活動的實例。

但這則假消息的傳播一發不可收拾，已累積數以百萬計瀏覽次數。近期支持川普的X平台老闆馬斯克（Elon Musk）也轉貼了一些圖片，他的帳號有1.97億人追蹤。

來自俄亥俄州的范斯在X上聲稱「海地非法移民耗盡社會服務，普遍在俄亥俄州春田市到處製造混亂」，還說「如今報導顯示有人的寵物被一些不該待在這個國家的人擄走和吃掉」。

川普今天也在自創社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文說：「2萬名海地移民被丟到俄亥俄州春田這座小鎮。」

春田市的社會服務、學校和住房多年來備感壓力，有些人認為移民是肇因之一。

主要的民主黨人大多沒有談到寵物被偷的消息。