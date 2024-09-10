快訊

去日本買iPhone 16有比較便宜嗎？美國省7000元、這國直接變Apple大盤子

醫挺柯文哲不抗告...舉1例稱醫生坐牢最厲害 籲檢方回頭

黑神話悟空全球爆火 不只電競...陸多項產業注強心針

矽谷科技人挺誰？谷歌蘋果員工捐款趨勢曝 賀錦麗遠勝川普40倍

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
非營利組織「公開秘密」分析發現，美國科技業員工更支持賀錦麗，捐款金額達到數百萬美元。圖為Google在加州山景城公司園區建築的標誌。美聯社
非營利組織「公開秘密」分析發現，美國科技業員工更支持賀錦麗，捐款金額達到數百萬美元。圖為Google在加州山景城公司園區建築的標誌。美聯社

追蹤美國政壇經費的非營利組織「公開秘密」（OpenSecrets）分析發現，谷歌（Google）母公司字母公司（Alphabet）、亞馬遜公司（Amazon）與微軟（Microsoft）等科技巨頭的員工，絕大多數支持民主黨候選人賀錦麗，捐款金額達到數百萬美元，遠超過共和黨總統提名人川普，儘管他們的老闆、最有影響力的億萬富豪力挺川普，比如特斯拉執行長馬斯克。

路透描述，今年總統大選讓曾經是民主與自由派陣營的矽谷出現分裂。近年來，部分科技業領袖對民主黨總統拜登的商業政策感到不滿，包括廣泛抨擊併購與箝制資料隱私。

非營利組織Issue One的研究總監貝克爾（Michael Beckel）表示，許多企業為兩邊政治派系的客戶提供服務，同時不希望因為支持某個黨派或候選人而疏遠客戶，「而雖然企業被禁止直接向總統候選人捐款，但他們的員工卻不受此限，而科技公司的員工絕大多數都捐給了賀錦麗」。

根據「公開秘密」資料，字母公司及其子公司（包括 Google）員工及其家屬，迄今已向賀錦麗競選活動捐款216萬美元，折合新台幣約6989萬元，幾乎是川普所得捐款的40倍；亞馬遜和微軟的員工及其家屬分別捐款100萬美元和110萬美元。

川普競選活動從亞馬遜員工及其家屬獲得11.6萬美元，從微軟員工及其家屬獲得8.8萬美元。亞馬遜是美國頂尖的零售商兼美國第二大雇主，該公司員工捐款超過其他電子商務和實體零售業勞工。

「公開秘密」研究與策略主任布瑞納（Sarah Bryner）談到，競選捐款大多來自企業員工，他們比一般倉庫工人或收銀員有更多可支配收入。

不過，臉書母公司Meta與蘋果（Apple）員工及其家屬對賀錦麗的捐款並未突破100萬美元大關，但仍超過對川普的捐款。Meta員工向川普捐款2.5萬美元，賀錦麗則為83.5萬美元；蘋果員工向川普捐款4.4萬美元，賀錦麗則為86.1萬美元。

川普 矽谷 美國大選 蘋果 谷歌 賀錦麗

延伸閱讀

11日首辯 賀錦麗籌備久、川普經驗豐

賀錦麗聲勢趨緩 搖擺州打平川普

蜜月期沒了…賀錦麗支持度趨緩 七搖擺州與川普打平

華郵綜合123份民調結果曝光！賀錦麗支持趨緩 搖擺州與川普打平

相關新聞

矽谷科技人挺誰？谷歌蘋果員工捐款趨勢曝 賀錦麗遠勝川普40倍

追蹤美國政壇經費的非營利組織「公開秘密」（OpenSecrets）分析發現，谷歌（Google）母公司字母公司（Alph...

11日首辯 賀錦麗籌備久、川普經驗豐

美國副總統賀錦麗和前總統川普十日晚間（台灣時間十一日早上九點），將於美國廣播公司（ＡＢＣ）在費城主辦的辯論會首度面對面交...

賀錦麗聲勢趨緩 搖擺州打平川普

華盛頓郵報八日彙整一二三份民調報導和全美及各州資料數據後發現，美國副總統賀錦麗自接棒總統拜登參選以來激增的支持度漲勢已趨...

蜜月期沒了…賀錦麗支持度趨緩 七搖擺州與川普打平

華盛頓郵報彙整123份民調報導，綜合全美及各州資料數據後發現，美國副總統賀錦麗自接棒拜登以來激增的支持度轉趨平緩，在關鍵...

川普賀錦麗都舉改革大旗 美大選辯論3看點一次掌握

美國民主黨副總統賀錦麗、共和黨前總統川普將於明天進行總統大選電視辯論，這場對雙方皆具重大意義的交鋒，有望讓辯論贏家在選舉...

川普、賀錦麗10日正面交鋒 辯論風格形成鮮明對比

對檢察官與重罪犯之間交鋒並不陌生的美國副總統賀錦麗與前總統川普，明天將於電視黃金時段首次在數以百萬計觀眾面前進行辯論；有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。