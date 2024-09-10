矽谷科技人挺誰？谷歌蘋果員工捐款趨勢曝 賀錦麗遠勝川普40倍

追蹤美國政壇經費的非營利組織「公開秘密」（OpenSecrets）分析發現，谷歌（Google）母公司字母公司（Alphabet）、亞馬遜公司（Amazon）與微軟（Microsoft）等科技巨頭的員工，絕大多數支持民主黨候選人賀錦麗，捐款金額達到數百萬美元，遠超過共和黨總統提名人川普，儘管他們的老闆、最有影響力的億萬富豪力挺川普，比如特斯拉執行長馬斯克。

路透描述，今年總統大選讓曾經是民主與自由派陣營的矽谷出現分裂。近年來，部分科技業領袖對民主黨總統拜登的商業政策感到不滿，包括廣泛抨擊併購與箝制資料隱私。

非營利組織Issue One的研究總監貝克爾（Michael Beckel）表示，許多企業為兩邊政治派系的客戶提供服務，同時不希望因為支持某個黨派或候選人而疏遠客戶，「而雖然企業被禁止直接向總統候選人捐款，但他們的員工卻不受此限，而科技公司的員工絕大多數都捐給了賀錦麗」。

根據「公開秘密」資料，字母公司及其子公司（包括 Google）員工及其家屬，迄今已向賀錦麗競選活動捐款216萬美元，折合新台幣約6989萬元，幾乎是川普所得捐款的40倍；亞馬遜和微軟的員工及其家屬分別捐款100萬美元和110萬美元。

川普競選活動從亞馬遜員工及其家屬獲得11.6萬美元，從微軟員工及其家屬獲得8.8萬美元。亞馬遜是美國頂尖的零售商兼美國第二大雇主，該公司員工捐款超過其他電子商務和實體零售業勞工。

「公開秘密」研究與策略主任布瑞納（Sarah Bryner）談到，競選捐款大多來自企業員工，他們比一般倉庫工人或收銀員有更多可支配收入。

不過，臉書母公司Meta與蘋果（Apple）員工及其家屬對賀錦麗的捐款並未突破100萬美元大關，但仍超過對川普的捐款。Meta員工向川普捐款2.5萬美元，賀錦麗則為83.5萬美元；蘋果員工向川普捐款4.4萬美元，賀錦麗則為86.1萬美元。