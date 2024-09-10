11日首辯 賀錦麗籌備久、川普經驗豐

美國副總統賀錦麗和前總統川普十日晚間（台灣時間十一日早上九點），將於美國廣播公司（ＡＢＣ）在費城主辦的辯論會首度面對面交鋒。此役對賀錦麗尤其重要，她正力圖確立在選民眼中的定位。川普則亟欲形塑選民對她的負面觀感，以中斷她在七月「換登」後的斬獲。兩人準備辯論的方法迥異，但皆獲對方過去的辯論對手相助。

賀錦麗在賓州匹茲堡的飯店召集幕僚商討戰術，就像拜登六月與川普辯論前曾特訓一周。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）八日報導，她的幕僚透露，拜登一退選，她就在思考與川普辯論事宜。她已持續研讀川普過往言論和立場、甚至對她人身攻擊的簡報資料，這次的策略不只是力抗川普，還要闡明美國揮別川普時代的時候已到。

川普參加過六場總統大選電視辯論會，居近代總統候選人之冠：對希拉蕊．柯林頓三場、對拜登三場。賀錦麗和其團隊仔細研究過往辯論，她也和希拉蕊．柯林頓及拜登廣泛討論，以汲取經驗並設法摸清川普應對民主黨辯論對手，尤其是對上希拉蕊．柯林頓時的策略。

賀錦麗也以模擬辯論練習，找來希拉蕊．柯林頓長期幕僚瑞恩斯扮演川普。華府律師、有逾十年協助民主黨候選人準備辯論經驗的鄧恩，前來為賀錦麗辦練習會。賀錦麗多年幕僚科索格盧也協助備戰。

川普近日則嘲笑賀錦麗的辯論準備，並說自己的辯論表現將無法獲公正評價。他七日在威州造勢時說，即使他使賀錦麗慘敗，「（媒體）他們還是會說川普輸得難堪」。

川普雖聲稱沒必要做模擬辯論等準備，實際上仍和其高階顧問、政策專家和外部盟友進行若干「政策討論」。知情人士向ＣＮＮ說，這和六月辯論前，川普的做法大致相同。

川普高階顧問米勒負責操刀這些會議，與會人士包括川普政府官員、競選政策顧問，以及前民主黨籍聯邦眾議員加巴德等。現為無黨籍的加巴德此前表態支持川普，她曾在二○一九年上次民主黨總統初選辯論會與賀錦麗交鋒，這次和川普合作，協助他更了解賀錦麗辯論風格。

親川普人士也主張，他對上賀錦麗最關鍵的面向之一在於，別再顯得太過咄咄逼人，並要運用正確語氣。川普幕僚、盟友都勸他在台上表現得更克制。