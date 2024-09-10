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賀錦麗聲勢趨緩 搖擺州打平川普

聯合報／ 編譯盧思綸陳韻涵高詣軒／綜合報導
美國副總統賀錦麗（左）與前總統川普（右）十日將在賓州費城的總統大選電視辯論會正面交鋒。（美聯社）
美國副總統賀錦麗（左）與前總統川普（右）十日將在賓州費城的總統大選電視辯論會正面交鋒。（美聯社）

華盛頓郵報八日彙整一二三份民調報導和全美及各州資料數據後發現，美國副總統賀錦麗自接棒總統拜登參選以來激增的支持度漲勢已趨緩，在搖擺州則與前總統川普平分秋色，在七個搖擺州分別拿下三州，並在內華達州平手。

在又稱戰場州的搖擺州民調上，賀錦麗在密西根州領先川普一個百分點，在賓州、威斯康辛州各占有兩、三個百分點的領先地位。川普則以不到一個百分點在北卡羅來納州領先，在亞利桑那州領先一個百分點，在喬治亞州領先三個百分點。兩人在內華達州則勢均力敵，相差不到○點二五個百分點。

在全國民調部分，華郵羅列一二三份民調。調查時間最早自拜登宣布退選翌日的七月廿二日，到由紐約時報／（紐約）謝納學院三日至六日所做的最新民調。該最新民調結果顯示，賀錦麗以四成七落後川普的四成八。

賀錦麗蜜月期已結束

對紐時／謝納學院前述民調，川普陣營發言人米勒向美媒Politico指稱，賀錦麗接棒參選後的蜜月期已正式結束。賀錦麗競選總幹事狄倫則說，今年川普支持者比二○二○年大選還積極，預料選舉結果將很接近。

紐時／謝納學院民調也顯示，兩成八選民說需對賀錦麗有更多了解。選民最想知道她對各項議題的立場。五成六選民認為川普較能處理經濟議題，五成三在移民議題支持川普。在墮胎、民主議題，賀錦麗則分別獲五成五、五成選民支持。

紐時民調專家寇恩撰文指出，對自家和謝納學院這次民調結果略感意外，這是川普近一個月，首度在無黨派色彩的全國性民調領先。但自拜登退選到八月下旬民主黨全代會，媒體很多正面報導。近兩周新聞淡下來，賀錦麗的支持度下滑也合理。

川普支持者展現韌性

紐時報導，「拜下賀上」振奮民主黨支持者，這段期間川普選戰不太好打，但民調顯示川普支持者頗具韌性，其支持度仍穩定。

據英國經濟學人／英國市調公司輿觀一日至三日實施的民調結果，賀錦麗是以四成七領先川普的四成五。

但綜觀八月民調，包括華爾街日報、路透／益普索和美國廣播公司（ＡＢＣ）／益普索等，賀錦麗幾乎一面倒保持領先。僅美國福斯新聞八月九日至十二日進行的民調結果顯示，賀錦麗以四成九落後川普一個百分點。

華郵報導說，重點是美國總統大選結果是取決於選舉人團票數。正因如此，華郵這次的彙整較側重州民調。但全國民意對了解兩個陣營的整體現況仍具參考價值，通常會比州民調能更快察覺大環境風向的變化。

選民最關心經濟議題

八日的彙整也納入前兩屆大選民調結果，反映出影響民調的最主要因素是國內經濟。這也是選民今年最關切議題。

川普 美國大選 賀錦麗

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