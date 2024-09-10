蜜月期沒了…賀錦麗支持度趨緩 七搖擺州與川普打平

華盛頓郵報彙整123份民調報導，綜合全美及各州資料數據後發現，美國副總統賀錦麗自接棒拜登以來激增的支持度轉趨平緩，在關鍵搖擺州方面則與川普平分秋色，各自在全部七個搖擺州拿下三州，在內華達州則打成平手，顯然賀錦麗接棒參選後的蜜月期已正式結束。

根據華郵綜合搖擺州民調顯示，賀錦麗在賓州與威斯康辛州分別領先川普2個和3個百分點，在密西根州有1個百分點的優勢；反觀川普則以小於1個百分點在北卡羅來納州領先，在亞利桑納州領先1個百分點，在喬治亞州則達到3個百分點的領先幅度。而兩人在內華達州則勢均力敵，相差不到0.25個百分點。

賀錦麗與川普當地10日晚間將在費城辯論會首度交鋒。此役對賀錦麗尤其重要，她正力圖確立自己在選民眼中的定位。川普則亟欲形塑選民對賀錦麗的負面觀感，中斷她7月「換登」後的斬獲。

川普參加過六場總統電視辯論會，居近代總統候選人之冠：2016年對希拉蕊三場、2020年與今年總計對拜登三場。賀錦麗和團隊仔細研究過往辯論，她也和希拉蕊及拜登討論，以汲取經驗並設法摸清川普應對民主黨辯論對手，尤其是當年對上希拉蕊時的策略。

在全國民調方面，華郵羅列123份民調，最早自拜登退選後的7月22日，至最新由紐時／錫耶納學院統計於9月3~6日的民調。華郵也彙整入前兩屆大選民調，統計顯示影響民調最大的因素是經濟，這也是本屆選民最關切的議題。只要經濟改善，執政黨候選人表現便有所提升，反之亦然。華郵指出，美國總統大選結果並非取決於全國普選民意，而是取決於選舉人團票數，正因如此，本次彙整大幅依賴州民調，但是全國民意對於了解整體競選狀況仍然有用。