川普賀錦麗都舉改革大旗 美大選辯論3看點一次掌握

美國民主黨副總統賀錦麗、共和黨前總統川普將於明天進行總統大選電視辯論，這場對雙方皆具重大意義的交鋒，有望讓辯論贏家在選舉最後衝刺階段掌握優勢。

路透社報導，賀錦麗（Kamala Harris）與川普（Donald Trump）辯論會有以下3大看點。

賀錦麗、川普皆主張「改變現狀」

在這場美國現任副總統對決前總統的大選中，賀錦麗和川普都有點矛盾地稱自己是將要改變現狀的「改革派」候選人。

賀錦麗試圖將現任總統拜登（Joe Biden）的政績往身上攬，同時又不想被拜登政府的錯誤施政拖累；她強調自己一旦執政，美國將迎來嶄新開始。

而川普儘管曾於2017至2021年間入主白宮4年，他再次以反對派自居，抗拒華府體制。

川普也大肆宣傳自己的國際經驗，與賀錦麗形成對比。他保證能終結俄烏及以哈戰爭，並保護國家不受擁有核武的北韓或伊朗侵害。

賀錦麗如何應對川普人身攻擊

賀錦麗成為民主黨提名的總統候選人以來，川普不顧幕僚和盟友建議他更加聚焦賀錦麗的政策，一再於演說和社群媒體貼文中質疑她的亞裔與非裔血統，並對她施以一連串人身攻擊。

如果川普在辯論會再次對賀錦麗做出人身攻擊，可能會疏遠還沒決定把票投給誰的選民，尤其是那些懷疑川普性情是否適合擔任總統的人。

賀錦麗迄今大致上並不理會川普的人身攻擊。一些觀眾將特別留意，如果川普在辯論會使出霸凌手段，她會如何應對。

為與川普形成最強烈對比，賀錦麗必須表現出自己不會被川普牽著鼻子走。

賀錦麗能否趁機建立個人政治品牌

這場辯論也是賀錦麗向數以百萬計美國觀眾建立個人政治品牌的機會。

賀錦麗知名度不如她之前的幾位民主黨總統候選人，但這有望成為她的優勢，因為選民一再表示他們已厭倦拜登與川普對決戲碼。

曾任加州檢察長的賀錦麗將有舞台展現自身辯論技巧，且比起拜登在6月總統大選辯論的表現，她的法庭經驗或許有助她以更有效方式即時戳破川普的謊言。