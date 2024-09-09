川普、賀錦麗10日正面交鋒 辯論風格形成鮮明對比

對檢察官與重罪犯之間交鋒並不陌生的美國副總統賀錦麗與前總統川普，明天將於電視黃金時段首次在數以百萬計觀眾面前進行辯論；有分析家認為，兩人採取的辯論手法將成為鮮明對比。

公共關係專家、美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）的前新聞秘書柯內舒斯基（AndrewKoneschusky）告訴法新社：「這場辯論的驚人之處在於，我們將是歷來頭一次看到檢察官直球對決被定罪的重罪犯。」

他說：「這是極致的對比，我預期不會有太多複雜的政策辯論，我們將會在辯論中看到更多溝通風格而非實質內容。」

辯論技巧的研究者認為，現年78歲的川普（DonaldTrump）是「亂槍打鳥論證」（Gish Gallop）的狂熱支持者；這個辯論戰術因美國生物化學家吉希（DuaneGish）而得名。

吉希會在短時間內使用一連串令人眼花瞭亂的謬誤、扭曲及分散注意力來壓制對手。他曾為聖經記載世界在6天內創造一事辯護，稱其真實無誤。

眾所周知，川普對政策的掌握程度並不細緻，他的成功很大程度取決於拖垮對手，他會把陰謀論、奇聞軼事和離題話拼湊成為雜亂無章的話語，艱深難懂而且難以辯駁。

馬里蘭州文理學院華盛頓學院（WashingtonCollege）政治系教授希克爾（Flavio Hickel）說：「很難與一個快速改變話題、未如實或完全回答問題的人進行辯論。」

不過，分析家警告，儘管「亂槍打鳥論證」可能讓對手處於不利地位，但對於想要利用這次機會展現總統風範的人而言，這是危險的策略。

紐約州賓安頓大學（Binghamton University）教授、政治分析家尼曼（Donald Nieman）認為，「身為一名辯論者，川普活力洋溢、為眾人帶來確定性和力量，而且從來不認錯，對許多人來說這就是總統要具備的特質」。

尼曼指出：「當然，這些可能伴隨明顯的謊言、毫無節制的誇大、不合時宜的人身攻擊以及迂迴的題外話，這些都會產生反效果，尤其是對少數尚未決定投給誰的選民而言。」

此外，分析家預期，被仰慕者稱為「卡瑪拉警察」（Kamala the Cop）的59歲賀錦麗（Kamala Harris），將利用她曾任地區檢察官的經歷，就川普在2021年國會大廈致命遇襲事件扮演的角色和他犯下的多起刑事案件，向川普施壓。

德州基督教大學（Texas Christian University, TCU）政治系教授加迪（Keith Gaddie）說：「賀錦麗是精明的檢察官。」

加迪強調：「她（賀錦麗）曾在角逐2020年民主黨總統候選人提名時，與拜登等人辯論展現了自己的能力。她可能傾向利用檢察官的各種問話技巧來控制證人，同時博取『陪審團同情』。」