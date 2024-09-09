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川普揚言對拒用美元國家徵100%關稅 專家憂美中雙輸

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
美國共和黨總統候選人川普日前揚言對拒用美元國家的商品課徵100%關稅，可能使美國與中國陷入雙輸局面。 美聯社
美國共和黨總統候選人川普日前揚言對拒用美元國家的商品課徵100%關稅，可能使美國與中國陷入雙輸局面。 美聯社

思睿集團（GROW Investment Group）合夥人暨首席經濟學家洪灝表示，美國共和黨總統候選人川普日前揚言對拒用美元國家的商品課徵100%關稅，可能使美國與中國陷入雙輸局面。

美國財經媒體CNBC報導，川普（Donald Trump）7日出席威斯康辛州造勢大會時誓言，若於11月大選勝出，他將採取行動維持美元的全球儲備貨幣地位。

川普說，「許多國家正在棄用美元…這麼說吧，你們棄用美元就不要和美國做生意，因為我們將對你們的（進口）商品課徵100%關稅」。

洪灝（Hao Hong）今天在CNBC節目「亞洲路標」（Street Signs Asia）受訪時說，川普的競選承諾旨在維護美元在全球金融市場的霸權地位，並設法對動搖美元地位者展開強力的報復。

洪灝說：「美元是美國經濟長期享有的一種特權，對全球其他地區而言，這是針對流動性課徵的稅，因此我對這類威脅不會感到意外。」

國際貨幣基金（IMF）的資料顯示，儘管美元占各國央行外匯儲備比重，已從1999年的逾70%滑落，但在全球外匯儲備仍占有主導地位，例如每個國家都需要的關鍵商品石油就是以美元計價。

近幾年，從巴西到東南亞等國持續呼籲以美元以外的貨幣進行貿易。

洪灝指出，不管川普課徵目標關稅的理由為何，他預期此舉對美國及其最大經濟對手中國都會是「雙輸」局面，「因為中國出口產業一直具有價格競爭力，這是壓低全球通膨的推動力」。

他強調，「例如說，如果你對中國出口商品課徵100%關稅，人們只會想像美國通膨變得有多高」，而且美國許多貿易逆差將轉移至墨西哥和加拿大等美國盟邦。

川普 美國大選 賀錦麗

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